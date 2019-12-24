林郁方批拔樁成功是假新聞 林昶佐：從不把里長當樁腳

選戰倒數，台北市立委第五選區（中正、萬華）被外界視為超級激戰區，現任立委林昶佐和國民黨前立委林郁方再次上演「雙林對決」，兩人近來政治攻防頻頻，有媒體日前報導，中正、萬華地方里長似乎漸漸轉向支持林昶佐，意指林昶佐拔樁有成，林郁方今天便與萬華富福里長許文輝出面拍影片，駁斥倒戈消息，也直指「假新聞又來」。

對此，林昶佐回應，身為中正、萬華的立委，經常跟當地議員和里長合作，雖然可能屬不同黨籍，但大家都是為中正、萬華在努力，當時考慮萬華車站地下停車場是重大工程，對當地交通嚴重影響，因此邀請里長一起會勘。他強調，從來不把任何一位里長當成樁腳，大家都是一起努力的夥伴，一同為中正、萬華付出。

據媒體報導，先前萬華車站工程會勘，國民黨籍里長許文輝跟林昶佐同框出席，指以往藍大於綠的中正、萬華，似乎正在翻轉，對此，林郁方今在臉書上傳一段與許文輝拍攝的影片反駁，林郁方表示，許文輝在新聞中被點名後，既困惑又生氣，因為那是一張里內工程出問題會勘的照片，作為里長許必須參加，駁斥倒戈傳言。

林郁方說，許文輝是他多年好友，2人一起合作為地方做了許多建設，共同解決萬華雙子星沒有防空避難室的問題，讓大樓得以興建，也拆除林務局老舊宿舍改建為400多坪綠地，提供民眾休閒運動好去處；許文輝也大讚林郁方，「委員實在很認真」，宿舍都是委員幫忙才能順利拆掉。