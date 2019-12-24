地上權50年9億 議員酸柯文哲：下個市長又來做文章

台北市政府105年起提案推動內湖影視音園區，計畫以設定地上權方式，分別將兩塊地公開招商，提供地上權50年，設定影視音產業50%至70%，權利金9億元，遭市議會教育委員會質疑太便宜。教委會第二召集人、市議員吳世正指出，「50年9億這樣太便宜了，1坪才1、2萬元」，更以大巨蛋BOT案為例，BOT不用經過議會審查，當初由馬郝市府出面談判，因投資額龐大因此權利金談到0元，後遭台北市長柯文哲抨擊是「官商勾結、黑箱作業」，強調此案要經過議會審查，「委員會要嚴格一點，否則下一個市長又來做文章」。

召集人、市議員陳重文則表示，此案決議暫擱，下次再排進議程。他建議文化局財務評估要更精確，請財政局協助提供案例參考，包括建物造價金額，於地上權到期後留給北市府，得標權利金、土地價格、租金等，詳列試算表給委員會對照讓議員做決定。

台北市文化局藝術發展科長郭佩瑜受訪指出，此案一定要議會通過，送行政院同意後，市府才可以進一步啟動招標程序。

內湖影視音園區兩塊基地共1萬4567平方公尺，市府103年底依照「促參法」辦理BOT經審查未選出最優申請人，105年6月14日改為設定地上權函送市議會一讀通過。

107年時因柯文哲總質詢期間表明考量不再推動此案，因此內湖影視音園區案購地費預算準列1元，保留科目，欲等市府政策明確後再辦理；今年市府邀集業者召開座談會，認同採地上權方式續推此案，放寬限制、給予經營更大彈性，回歸市場機制。

在開發方式部分，市府計畫以設定地上權方式，分別將兩塊地公開招商，地上權存續期間為50年，建物總法定容積樓地板面積50至70%規劃設置影視音產業；權利金及土地租金部分，權利金預估9億元，土地租金則以公告地價3.5％概估基地一11.2億元、基地二14.3億元。

不過教育委員會的議員認為9億元權利金太便宜，吳世正指出，大巨蛋BOT是不用經過議會審查的，完全由市府做決定談判，因投資額很大，當時權利金收得很少，談到0元，柯文哲上任後大罵特罵，說權利金太少、五大弊案、官商勾結、黑箱作業，後把馬郝講得很不堪，還酸柯文哲「後來馬郝都沒有去見趙藤雄，反而是他自己跑去見了趙藤雄3次」，後來也不了了之。

吳世正說，內湖影視音園區這個案子，在柯文哲自己手上，對權利金訂定9億元，委員也有意見，大家感覺也是太少，畢竟50年才9億，這樣太便宜了，平均1坪才1、2萬元，相較於BOT不用經過議會，地上權是要經過議會審查的，「我覺得委員會要嚴格一點，否則下一個市長又來做文章，說這權利金收這麼手，平均1坪才1到2萬，一定有問題」，這文章就做大了。

市議員苗博雅也表示市府應出具更具體的試算方式，否則她也不知道該怎麼回答選民為何權利金這麼低。