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台北市與布拉格締結姊妹市 議員批國名不對等

2019-12-24 16:35聯合報 記者楊正海／台北即時報導

北市府提案台北市與布拉格締結姊妹市，送北市議會審議，下午議會臨時會審議通過。因雙方簽署的名稱分別為City of Taipei, Taiwan及City of Prague, Czech Republic。國民黨議會黨團書記長應曉薇指出，國民黨支持台北市與布拉格締結姊妹市，但堅持反對不對等國名，仍希望北市府回歸城市對城市交流，英文協議書應拿掉Taiwan，或改為City of Taipei, Republic of China。

對於市議會下午通過締結姊妹市案，北市府表示，感謝議會協助，後續將向行政院報備，並通知捷克駐台代表處；柯文哲明年1月間赴歐考察時，就可簽署締結姊妹市。

應曉薇指出，台北市曾與馬來西亞檳城喬治市、菲律賓馬尼拉市、美國休士頓及洛杉磯、芬蘭赫爾辛基等5市以「台灣台北」締結姊妹市。但根據台北市秘書處提供歷來簽署之城市相關資料，美國、菲律賓簽署時間分別於民國50年、55年、68年時空背景不同，馬來西亞與芬蘭則是簽署合作備忘錄(MOU)，並未締結姊妹市。

國民黨市黨部主委黃呂錦茹表示，北市府過去曾多次以城市對城市對外交流，例如88年與柏斯市簽署友誼憲章、89年與韓國京畿道簽署促進友好合作備忘錄、95年與日本橫濱市簽屬夥伴市協議、105年與基多市締結姊妹市，再以台北與上海雙城論壇為例，雙方城市友好交流，10年來簽署30餘項合作備忘錄，實質提供台商拓展企業規模，加強文化、科技等領域合作，是城市與城市間互惠交流的典範，台北市與布拉格締結姊妹市，應回歸城市交流之本質，以雙方首都城市名稱City of Taipei及City of Prague締結姊妹市。

北市府提案台北市與布拉格締結姊妹市，送北市議會審議，下午議會臨時會審議通過。記者...
北市府提案台北市與布拉格締結姊妹市，送北市議會審議，下午議會臨時會審議通過。記者楊正海／攝影
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北市馬來西亞國民黨

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