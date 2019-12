台北市與布拉格締結姊妹市 議員批國名不對等

北市府提案台北市與布拉格締結姊妹市,送北市議會審議,下午議會臨時會審議通過。因雙方簽署的名稱分別為City of Taipei, Taiwan及City of Prague, Czech Republic。國民黨議會黨團書記長應曉薇指出,國民黨支持台北市與布拉格締結姊妹市,但堅持反對不對等國名,仍希望北市府回歸城市對城市交流,英文協議書應拿掉Taiwan,或改為City of Taipei, Republic of China。

對於市議會下午通過締結姊妹市案,北市府表示,感謝議會協助,後續將向行政院報備,並通知捷克駐台代表處;柯文哲明年1月間赴歐考察時,就可簽署締結姊妹市。

應曉薇指出,台北市曾與馬來西亞檳城喬治市、菲律賓馬尼拉市、美國休士頓及洛杉磯、芬蘭赫爾辛基等5市以「台灣台北」締結姊妹市。但根據台北市秘書處提供歷來簽署之城市相關資料,美國、菲律賓簽署時間分別於民國50年、55年、68年時空背景不同,馬來西亞與芬蘭則是簽署合作備忘錄(MOU),並未締結姊妹市。