陳玉珍自掏腰包租飯店 讓台北重症弱勢鄉親可借宿

在台北的重症鄉親注意囉！ 國民黨立委陳玉珍今天表示，看到許多緊急醫療後送的家屬，在沒有妥善的住宿可以好好休息，常常處在心力交瘁、疲憊不堪的狀況，為擴大服務層面，她自掏腰包數10萬，在金門鄕親後送最多的臺北榮總旁，長期承租榮總旁的天母之星商務旅舘的房間，未來可提供弱勢鄉親住宿休憩的地方，即日起有需要的鄕親，請洽陳玉珍立委國會辦公室。

陳玉珍在今天下午召開記者會表示，她就任以來即成立緊急醫療服務團隊，負責協助患者及家屬辦理前送、後送醫療事務。截止目前醫療服務超過了500件，陪伴、鄉親一起走過難辛的時候。

這幾個月來，陳玉珍每周定期都會抽空前往各大醫院探望住院治療鄉親，常常看到很多緊急醫療後送的家屬，在沒有妥善的住宿可以好好休息，實在令人不捨，尤其是來自弱勢家庭的家屬，因為無力負擔額外住宿費用，而流落在醫院大廳及走道等候天亮，那種無奈與無助，一直是她心中的痛。陳玉珍透過前醫療團隊張朝凱主任推薦與協助，找到了榮總旁的天母之星商務旅舘，這個旅館交通便利，近捷運石牌站，離榮總、振興醫院不遠，可給鄉親提供一個臨時的休息處所。

她也提及，試辦初期先長期承租該旅館3個房間，以弱勢家庭優先，希望可以給他們提供住宿的協助，每個家戶提供一個房間作為休息之所，但為避免長期佔用，還是會以鄉親的需求為考量；天母之星：臺北市北投區石牌路一段166巷46號、電話：（02）2823-1896 （02）2822-9729。陳玉珍金門服務處：電話：(082)320-706。陳玉珍國會辦公室張育華助理 ：電話：（02）2358-6098 、 0980-054-787