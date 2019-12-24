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陳玉珍自掏腰包租飯店 讓台北重症弱勢鄉親可借宿

2019-12-24 15:34聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

在台北的重症鄉親注意囉！ 國民黨立委陳玉珍今天表示，看到許多緊急醫療後送的家屬，在沒有妥善的住宿可以好好休息，常常處在心力交瘁、疲憊不堪的狀況，為擴大服務層面，她自掏腰包數10萬，在金門鄕親後送最多的臺北榮總旁，長期承租榮總旁的天母之星商務旅舘的房間，未來可提供弱勢鄉親住宿休憩的地方，即日起有需要的鄕親，請洽陳玉珍立委國會辦公室。

陳玉珍在今天下午召開記者會表示，她就任以來即成立緊急醫療服務團隊，負責協助患者及家屬辦理前送、後送醫療事務。截止目前醫療服務超過了500件，陪伴、鄉親一起走過難辛的時候。

這幾個月來，陳玉珍每周定期都會抽空前往各大醫院探望住院治療鄉親，常常看到很多緊急醫療後送的家屬，在沒有妥善的住宿可以好好休息，實在令人不捨，尤其是來自弱勢家庭的家屬，因為無力負擔額外住宿費用，而流落在醫院大廳及走道等候天亮，那種無奈與無助，一直是她心中的痛。陳玉珍透過前醫療團隊張朝凱主任推薦與協助，找到了榮總旁的天母之星商務旅舘，這個旅館交通便利，近捷運石牌站，離榮總、振興醫院不遠，可給鄉親提供一個臨時的休息處所。

她也提及，試辦初期先長期承租該旅館3個房間，以弱勢家庭優先，希望可以給他們提供住宿的協助，每個家戶提供一個房間作為休息之所，但為避免長期佔用，還是會以鄉親的需求為考量；天母之星：臺北市北投區石牌路一段166巷46號、電話：（02）2823-1896 （02）2822-9729。陳玉珍金門服務處：電話：(082)320-706。陳玉珍國會辦公室張育華助理 ：電話：（02）2358-6098 、 0980-054-787

陳玉珍也強調，自上任以來召開了多次的醫療跨部會協調會，督促衛福醫療單位具體提升服務品質；包括積極推動「醫療在地化、化療回金門」，促成金門醫院新建化療中心。在人力資源的充實，爭取中央補助經費的維持及穏定、爭取醫生培養計劃員額、增加專業人才～放射技師、超音波檢查人力、婦產科醫生、牙醫師、增加小金門醫院人力～牙醫及洗腎專業人員等，在她的關心下立即獲得了改善，減少病患等待和不安。

立委陳玉珍今天召開記者會表示，已長期承租榮總旁的旅館，讓在台北就醫的重症病患家屬...
立委陳玉珍今天召開記者會表示，已長期承租榮總旁的旅館，讓在台北就醫的重症病患家屬有個可休息的處所。記者蔡家蓁／攝影
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立委陳玉珍（中）自掏腰包，在金門鄕親後送最多的臺北榮總旁，長期承租榮總旁的商務旅...
立委陳玉珍（中）自掏腰包，在金門鄕親後送最多的臺北榮總旁，長期承租榮總旁的商務旅舘房間，圖為她與業者簽約。圖／陳玉珍立委辦公室提供
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陳玉珍金門榮總

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