北市審外送管理自治條例 納外送員全時段保險

台北市議會今天審議「台北市外送平台業者管理自治條例（草案）」，其中替外送員投保部分，勞動局經議員建議，納入全時段，也就是外送員非上班時間發生事故，也能申請保險理賠。

今年10月間接連有外送員送餐時，發生車禍死亡事故案件，引發關注。台北市議會法規委員會今天審議「台北市外送平台業者管理自治條例（草案）」，條文16條，其中第4條是攸關業者替外送員投保意外險。

條例第4條規定，外送員與平台業者成立提供外送服務契約後，業者應替外送員投保，包含意外傷害導致失能或死亡，最低保險金額為新台幣200萬元；意外傷害的醫療保險部分，實支實付型最低保險金額3萬元、日額支付型最低每天1000元。

但條例增列「保險期間，應包含外送服務期間前後1小時」，議員認為，恐無法確實保障外送員權益。經討論，勞動局改為「不得排除外送服務期間之外發生事故理賠」。條文修正後通過，其餘條文，議會下次續審。

勞動局長賴香伶事後受訪時說，第4條是要求業者須替外送員投保，因外送平台屬新興行業，目前沒適合法規，自治條例可清楚設定基本保險額度，承攬或僱傭皆適用。

賴香伶表示，至於第4條增列文字部分，未修改前，可能導致外送員返家時遇意外就無法理賠等狀況，修改後，變成擴大至全時段保險，就算外送員中間休息或返家，發生事故，也能申請理賠。

至於是否造成業者負擔，賴香伶說，有些外送員是兼差，可能在深夜風險最高時段送餐，修改後，讓外送員有基本保障，會持續跟業者溝通，且詢問過產險公會，若改為全時段保險，保費額度差不多。