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台南超溫暖 500多戶弱勢家庭由昏暗變通明

2019-12-24 14:18聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市環保局今年推出弱勢家庭節能改造補助辦法，協助偏鄉地區低收入戶等弱勢家庭，共有500多戶受助，老人家說起改造前屋內燈光昏暗，如今光線通明，安全多了。

台南市環保局為落實社會福利政策兼具節能減碳效益，今年推出這項措施，幫助偏鄉地區低收入戶、獨居、身障、急難家庭及邊緣戶等弱勢族群，汰換老舊耗能設備為節能設備。從今年年中執行，每戶以4千元為限，共有500多戶受助。

市長黃偉哲表示，完成這項計畫後，以每日使用8小時估算，1年可節省約7. 7萬度電，減少約41公噸二氧化碳排放量。除關懷弱勢外，也具有節能減碳的成效。

環保局長林淵淙表示，在訪視過程中看到許多依靠區公所、社會局補助維生的獨居老人，家中燈具極為老舊甚至故障，造成室內光線昏暗，對於行動不便的住戶有安全上的問題，透過汰換安裝節能LD燈具，明顯提升室內照度，不僅節能，也讓老人家住得更安全。也有邊緣戶家中燈具老舊年久失修，對學童學習造成極大負擔，經過改造後大幅增加亮度，不僅保護學童視力，增進學生學習欲望，也達到降低弱勢家庭電費負擔的目標。

有名身障住戶說，家裡的燈具都是工地用的簡易型燈具，地板與牆面也布滿電線，經過環保局協助改造，將線路全部重新設計，並加裝安全開關，現在生活起居方便許多，感受到社會的關懷。

台南市環保局今年推出弱勢家庭節能改造補助辦法，共有500多戶受助。記者鄭惠仁／攝...
台南市環保局今年推出弱勢家庭節能改造補助辦法，共有500多戶受助。記者鄭惠仁／攝影
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弱勢家庭獨居老人減碳

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