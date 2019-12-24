水肥業者槽車汙染大坑溪 北市要開罰撤照

北市環保局昨晚接獲民眾通報雙北交界的大坑溪有油汙，今天於南港區舊莊街二段巷弄追查到是一輛一中衛生清潔社水肥業者的7.4噸槽車造成。圖／北市環保局提供 分享 facebook 北市環保局昨晚接獲民眾通報雙北交界的大坑溪有油汙，今天於南港區舊莊街二段巷弄追查到是一輛一中衛生清潔社水肥業者的7.4噸槽車造成，並依水汙染防治法處業者3萬到300萬元罰鍰，另依廢棄物清理法將撤銷業者丙級廢棄物清除許可證。

環保局昨接獲民眾通報大坑溪有油汙派員調查，但因天色昏暗無法辨識，今早再次從宜興街與大坑街口沿大坑溪往上游調查，在南港區舊莊街二段巷弄發現一中衛生清潔社槽車的附屬輸送管線有油漬殘留，現場也有清洗油汙痕跡，鄰近的大坑溪河面、河岸旁植物及河床低淺處也都有油汙油漬殘留，業者則坦承有清洗油汙。

環保局水質病媒管制科長陳浩一表示，除追查到汙染者，同時也啟動雙北合作機制通報新北市環保局，並確保河川環境品質，立刻動員30名人力在大坑溪宜興橋下緊急應變設置攔汙索，下游河面也布設索狀吸油棉，藉此攔阻油汙往下游擴散。

陳浩一指出，一中衛生清潔社持丙級廢棄物清除許可證，依規定只能清理化糞池等項目，但卻到新北市樹林區違規替工廠抽取工業廢油，還在大坑溪旁清洗槽車汙染大坑溪水源，因此依違反水汙染防治法可處3萬到300萬元罰鍰，也將會依廢棄物清理法及公民營清除處理辦法，撤銷業者丙級廢棄物清除許可證。

陳浩一說，因業者汙染大坑溪後無法立即改善，市府派人力介入清理與防止油汙擴散的費用，也將向業者求償，少說也有數十萬元。