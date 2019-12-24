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「風帆船」意象設計打造 八里區行政中心今啟用

2019-12-24 12:53聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

夜晚點燈後的新北市八里區行政中心十分適合散步、賞景。圖／新北市民政局提供
夜晚點燈後的新北市八里區行政中心十分適合散步、賞景。圖／新北市民政局提供
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新北市八里區行政中心今舉辦啟用典禮，除了有八里區公所、戶政事務所、清潔隊等單位進駐外，外觀以「風帆船」為意象設計打造，2樓還可遠眺台北港及淡水河口，讓民眾洽公、逛博物館、賞夕陽一次滿足。

位於十三行博物館旁的八里區行政中心完工落成，這棟3層樓的建物除了有各行政單位外，還有八里區公所、環保局八里區清潔隊及五股戶所八里區所等單位進駐，而公所、戶所及清潔隊以提前一個月進駐服務。

外觀以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象來設計打造，2則打造遊憩走廊及瞭望台，可遠眺台北港及淡水河口，總面積約1761.55坪，工程耗資2億4945萬元，目前正申請黃金級綠建築標章。

此外，還有一座文康活動中心，可提供各機關、團體藝文活動、影視演出及大型會議使用，周邊還設有64個汽車停車位及81個機車停車位。

新北市長侯友宜說，八里的建設隨著台北港、淡江大橋、已開通的64快速道路，以及規畫中的八里輕軌捷運等，不僅可紓解大量車潮並為八里區帶來觀光人潮與居住人口，行政大樓的興建不僅能解決民眾洽公往返奔波的困擾，還能帶來更多產業及觀光。

新北市民政局長柯慶忠則表示，八里區行政中心鄰近十三行博物館，周邊還有陽光廣場、考古公園等，行政中心的落成不僅讓民眾洽公便利，更結合公車、自行車道及林蔭步道等，暢遊八里各景點。

新北市八里區行政中心今舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜出席到場。記者胡瑞玲／攝影
新北市八里區行政中心今舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜出席到場。記者胡瑞玲／攝影
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新北市八里區行政中心今舉辦啟用典禮。記者胡瑞玲／攝影
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新北市八里區行政中心今舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜出席到場。記者胡瑞玲／攝影
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新北市八里區行政中心外觀以疊層起伏的觀音山及風帆船為意象。記者胡瑞玲／攝影
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新北市八里區行政中心今舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜出席到場。記者胡瑞玲／攝影
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夜晚點燈後的新北市八里區行政中心十分適合散步、賞景。圖／新北市民政局提供
夜晚點燈後的新北市八里區行政中心十分適合散步、賞景。圖／新北市民政局提供
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新北市八里區行政中心今舉辦啟用典禮，新北市長侯友宜出席到場。記者胡瑞玲／攝影
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八里淡水河

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