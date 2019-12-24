新北醜工程圍籬變網美牆 走在街頭也能美美拍照

新北市工務局舉辦「108年新北市建築工程施工圍籬綠美化評選比賽」，共155個建築工地參賽，將施工圍籬妝點成都市藝廊，有別於一般簡陋、無美感的鐵皮圍籬，讓民眾走在街頭也有美照可拍。圖／新北市工務局提供 分享 facebook 冰冷的施工圍籬也能變成網美牆！新北市工務局舉辦「108年新北市建築工程施工圍籬綠美化評選比賽」，共155個建築工地參賽，分為「城市森林組」及「視覺藝術組」兩組，將施工圍籬妝點成都市藝廊，有別於一般簡陋、無美感的鐵皮圍籬，讓民眾走在街頭也有美照可拍。

工務局表示，本次施工圍籬綠美化評選比賽，由學者、專家及公會組成評選小組，透過現勘考評與民眾網路票選結果，根據「美化」主軸設計理念、綠化及美化效果、工地環境與維護管理等項目，綜合選出此次綠美化圍籬獲獎者。此次由九昱希爾登ONE HOUSE 住宅大樓新建工程獲得城市森林組特優，馥華艾美新建工程獲得視覺藝術組特優，

圍籬美化評選比賽今天舉行頒獎典禮，新北市副市長陳純敬表示，建築工程是都市發展相當重要的一環，但在施工過程中，往往給居民環境不佳的印象，這些年來，建築開發商大多會自發性地美化建案的圍籬，不只參賽數量逐年遞增，作品內容也越來越好。

工務局長朱惕之表示，打造更完善的從業環境，是工務局做為建築主管機關所致力的方向，並自104年推動「施工圍籬綠美化」及「技職教育紮根計畫」服務機制，希望能讓新北市建築工程展現不同風貌。同時，為配合發展城市美學政策，特別邀請新北市內具藝術及設計相關科系師生共同參與，將城市美學區分為街道市容、城市景觀、建築三類，結合藝術設計與商業行為，展現多元文化也帶動經濟，達成以新美學、新創生的城市再造。

頒獎典禮中並進行MOU簽署儀式，透過「技職教育紮根計畫」進行產、官、學三方合作，媒合國立臺灣藝術大學、中華科技大學、復興商工、亞東科大、瑞芳高工、宏國德霖科技大學、華夏科技大學、淡江大學、醒吾科大、輔仁大學、致理科技大學等11所大專院校校師生與新北市境內知名企業、重要公共工程、及優秀業內專家合作交流，共同發想創意設計帆布、立體造型、造景植栽、彩繪等方式，大幅改造單調的施工圍籬，翻轉新北市城市風貌。