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新北農業局推動秋螢復育 在秋季也能賞螢

2019-12-24 11:01聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

為持續推動新北市秋螢復育工作，新北市農業局與新北市農會合作，在文山農場共同推動「新北市秋季螢火蟲復育計畫」，藉由棲地營造及引進更多種類及數量的春、秋螢種幼蟲，如陸生的黑翅螢及水生的黃緣螢等，豐富農場的螢火蟲生態，延長教育體驗活動期間，讓民眾不只在春天有螢可賞，在秋季也能欣賞更多的螢光點點。

農業局長李玟表示，日前在台北市私立靜心國民中小學及艾略特親子共學團200位大小朋友一起攜手下，在文山農場野放陸生黑翅螢幼蟲1千隻到所營造的棲地中，所有人還一起唸祈福文，希望螢火蟲寶寶都可以順利成長。年底前農場還會陸續野放6千隻陸生及水生螢火蟲幼蟲到棲地中，期望透過這些積極、友善環境的作法，讓民眾能在秋日夜晚欣賞點點螢光。

新北市農會總幹事楊棟樑指出，農會經營的文山農場佔地約21公頃，園區內原生昆蟲及植物種類多元豐富，台北市私立靜心國民中小學在民國106年開始與農場合作，開設攀岩、童軍、生態觀察、茶文化採製等體驗課程，增加學生生活經驗。

文山農場也是新北市著名的賞螢景點之一，但目前場內螢火蟲多以春螢為主，每年辦理螢火蟲生態介紹及賞螢活動的時間多集中在4、5月，由於時間有限，間接影響農場推廣環境生態保育，發揮教育與農業推廣功能。

農業局表示，此次協助復育計畫，邀請到樹花園公司生態總監吳加雄，在文山農場進行陸生及水生螢火蟲棲地營造，而且透過種植大安水簑衣的植生袋設置與蜜源植物如高士佛澤蘭、長穗木的栽植，改善邊坡及吸引蜜蜂、蝴蝶等昆蟲駐足，營造友善的環境迎接螢火蟲棲息。

學生將螢火蟲幼蟲放至棲地植物上。圖／新北市農業局提供
學生將螢火蟲幼蟲放至棲地植物上。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局與新北市農會合作，在文山農場共同推動「新北市秋季螢火蟲復育計畫」，藉...
新北市農業局與新北市農會合作，在文山農場共同推動「新北市秋季螢火蟲復育計畫」，藉由棲地營造及引進更多種類及數量的春、秋螢種幼蟲，豐富農場的螢火蟲生態。圖／新北市農業局提供
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螢火蟲復育陸生

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