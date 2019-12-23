辛亥隧道區間測速、市民高架禁大車科技執法 元旦上路

北市繼9月實施自強隧道區間測速，警方今天再公告明年元旦起，辛亥隧道也跟進實施區間測速；另外，市民高架橋（中山北路到承德路區段）也實施取締禁行大貨車的影像辨識科技執法，盼藉此減少交通事故與違規。

辛亥隧道由於因道路較筆直，離峰或深夜時段時，警方常接獲民眾報案有嚴重超速情況，為減少交通事故產生，辛亥隧道元旦起將啟動區間測速系統。

交通警察大隊執法組長王均表示，辛亥隧道全長495公尺，速限現為50公里，區間測速將針對超過速限10公里的車輛進行取締，即車速超過60公里以上者，因此只要通過隧道兩端的時間小於29秒就等於超速。

王均說，辛亥隧道科技執法除了區間測速，元旦起也新增專抓跨越雙白線違規的影像監控系統，藉此防制車輛跨越雙白線造成交通事故，增加交通安全。

至於市民高架科技執法部分，王均說，「市民高架道路」全日禁行大貨車（6.5噸以上）及一般機車行駛，考量高架橋樑道路安全，人員較難執法或有安全疑慮，元旦起也將啟用影像辨識系統鎖定「不依公告管制通行」及「行駛路肩」的違規車輛車牌，自動執行舉證告發。