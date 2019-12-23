地方募資義工出力 姜子寮絕壁步道完工

汐止區姜子寮絕壁，地方人募款出錢買材料，李先生三兄弟就當義工做步道，300米步道終於接近完工，走起來更舒適。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區姜子寮絕壁，風景很美，不過，路程並不好走，所以，地方人募款出錢買材料，李先生三兄弟就做義工，動手做步道，一塊花崗石30公斤重，七十歲的三兄弟都自己搬搬抬抬，做了半年多，300米步道終於接近完工，走起來更舒適。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍指出，通往絕壁的這條道路大概已經接近完成，目前在做收尾的工作，由李金川先生他們三兄弟做義工，歷經超過半年的時間才有今天的規模，那姜子寮絕壁最精髓的地方，就是在整個絕壁河床上只有一塊岩石形成的，我想這景觀是很少有的，那在之前民國58年最精華的部分被土石流給掩蓋住，一直反應市府觀光旅遊局能把上面的土石清除，但是一直沒有辦法配合做這工程。

地方鄉親募款買材料，而李金川三兄力則是當義工，從今年中開始修步道，現在高低不平難走的步道全換上了花崗石，美觀也好走多了。而義工李金川超過七十歲，因為，這一段車子到不了，所以半年來他們都用人力抬花崗石、水泥等材料，這一塊石頭就重達30公斤，他們這一抬也抬了2000多塊，

義工李金川說，想說絕壁也是地方有名的，導覽牌做的那麼好，但是，走的路卻崎嶇不平，所以，我們就想說來出個力做義工，眾人協助出錢，才有今天的工程。想說把步道做的舒適，遊客來走運動休閒也比較方便，而花崗石都是一塊一塊扛上來，水泥碎石也是一包一包抬上來，不然車子到不了，這裡總長300米，車子最多只到150米的地方，剩下的150米都是靠人工，但並不覺得辛苦，72歲沒幾歲啦，工作就好像玩一樣，得要這麼想才行，做健康做高興的才做的下去。

孫焰龍表示，那沿途的步道一直都很崎嶇不安全，所以，李金川三兄弟再結合地方熱心鄉親，募資了大概超過五十萬，幸好有李先生他們半年來做義工，不然，算工資的話，這步道工程要超過百萬。那現在星期假日遊客很多，所以，非常感謝他們兄弟。那在這裡也要呼籲來玩的民眾注意整潔，好心情來這裡走走，也把垃圾帶走，儘量把這裡的美景保持乾淨整潔，讓所有來玩的遊客都有好心情。