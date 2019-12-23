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在地藝術家彩繪燈籠 滿滿「石門味」

2019-12-23 18:01觀天下 記者廖品涵／石門報導

石門區的燈籠由在地藝術家台灣水墨畫會的理事長陳正治來執畫筆，將石門知名的石門洞與...
石門區的燈籠由在地藝術家台灣水墨畫會的理事長陳正治來執畫筆，將石門知名的石門洞與青山瀑布畫上，燈籠滿滿石門味。 圖／紅樹林有線電視提供
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2020新北元宵燈節將於三重大都會公園舉行，今年市府邀請29區都彩繪專屬於各區特色的燈籠來展示，石門區的燈籠由在地藝術家台灣水墨畫會的理事長陳正治來執畫筆，將石門知名的石門洞與青山瀑布畫上，燈籠滿滿石門味。

石門區長林俊宏說，下個月即將迎接農曆新年，緊接著就是元宵節，今年市府號招29區各區彩繪好手來為各區的元宵燈籠彩繪，而石門區的燈籠也在最近完成，邀請到台灣水墨畫會的理事長陳正治來執畫筆，彩繪的燈籠不但充滿水墨畫的特質，還特別選石門當地最知名的石門洞與青山瀑布作為主題，讓代表石門的元宵燈籠擁有滿滿石門味。

台灣水墨畫會理事長陳正治說，石門洞與青山瀑布是兒時常常探訪的家鄉景點，也是記憶中最能代表家鄉的特色，在彩繪技巧中也特別以自動式技法噴彩方式呈現自然景觀中不規律的特性，讓燈籠上的彩繪透光後也可以栩栩如生。

透過藝術家的視角來重新認識石門景點，看看印象中的石門洞還有青山瀑布與藝術家的作品有什麼不同，區長也預告可以期待2020的新北元宵燈節，由在地藝術家創作充滿石門地方特色的燈籠，將會在三重大都會公園與大家來見面，屆時也歡迎民眾前往賞燈、度過愉快元宵佳節。

石門藝術家水墨畫

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