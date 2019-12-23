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台大與日本合作 推動國家級老年照護「阿波羅計畫」

2019-12-23 17:21聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

台大醫院雲林分院為優化雲林高齡長者的生活，維護自我健康、飲食營養運動及醫療照護等健康問題，計畫成立「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，其中「阿波羅計畫」與日本富士通合作，以核心醫療連結在地食堂及診所，解決社區長者各種醫療困境，有效結合科技建立照護整合平台。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，由副院長劉宏輝帶領計畫要成立的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，已獲蔡英文總統高度肯定，阿波羅計畫即將透過工研院生醫所與日本富士通合作，引進日本最先進的智慧照護科技，建構銀髮族群，從醫院到家裡的健康防護網，讓銀髮安心、家人放心。

副院長劉宏輝指出，這項智慧化的醫療照護系統，是以超高速生醫運算為基礎，進行各種健康照護行為高度複雜的計算規劃，透過居家關懷及智慧化生理量測、居家主動回饋互動科技、類5G視訊及緊急諮詢救護等遠距醫療設施，透過各環節的健康照護管理與醫療資訊整合，進行最有效的醫療分配，讓人流、物流、金流及資訊流達到最佳整合狀態，是照護長者的良方，也可減少健保支出。

黃瑞仁說，期許藉此系統，解決社區長者各種醫療困境之外，也將作為我國下世代全智慧數位醫療服務產業之楷模，帶領台灣生醫領域與長照產業連結日本，同時配合南向政策成為東亞長照體系的樞紐。

台大雲林分院與日本富士通及工研院合作，將推動國家級的「阿波羅計畫」，提供更完善的...
台大雲林分院與日本富士通及工研院合作，將推動國家級的「阿波羅計畫」，提供更完善的老年照護體系。記者蔡維斌／攝影
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台大雲林分院與日本富士通及工研院合作，將推動國家級的「阿波羅計畫」，提供更完善的...
台大雲林分院與日本富士通及工研院合作，將推動國家級的「阿波羅計畫」，提供更完善的老年照護體系。記者蔡維斌／攝影
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台大雲林分院與日本富士通及工研院合作，將推動國家級的「阿波羅計畫」，提供更完善的老年照護體系。記者蔡維斌／攝影
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台大醫院長照健保

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