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照顧失智長輩 新北引進新方法

2019-12-23 17:08聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市銀色知悠生「蒙特梭利」中心今正式啟用，新北市長侯友宜說，未來中心會培養種子教師，結訓後前往44家托老中心、銀髮俱樂部，教導如何預防與減緩老人失智。台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興也說，將聚焦在保留失智長輩能力，避免過多幫忙導致退化。

中心內的廁所馬桶蓋有紅色、紫色、黃色，還附註如廁8步驟，長輩拿起雞蛋、盤子遊具練習平衡，新北社會局指出，聽到蒙特梭利多數會認為是幼兒教育與訓練，但也可運用在照顧長輩，讓長輩透過自己的能力，減緩、預防失智。

侯友宜說，新北超過57萬老年人口，佔全市14.22%已達高齡社會標準，新北44家托老中心、985處銀髮俱樂部，針對長輩失智照顧必須更加細膩，引進蒙特梭利認知悠生，培訓種子教師到各據點，教導照顧長輩新知識。

甄瑞興表示，是根據長輩現有的能力，增加他們的生活意義，不是看到長輩已喪失的能力與不足處，中心透過多運動、多動腦、多存腦本，以持續性的活動，使腦部海馬迴體積增厚，有效延緩失智。

75歲蔡清阿伯用色鉛筆彩繪了長達30尺的「奇幻之旅」，把樓房、道路、車輛、遊樂場、動物塗上繽紛的顏色，讓侯友宜讚不絕絕口的說，這就是「認知悠能」。蔡清則說，是因為年輕在工地工作，對構圖、顏色較敏銳。

甄瑞興說，當照顧者好意幫忙，或是過度照顧失智長輩時，會使原本能力停用而退化，因此中心會透過量表評估個別的學習、興趣、技能、能力，量身打造學習課程，提升長輩現存的生活能力。

75歲蔡清（右起）用色鉛筆彩繪了長達30尺的「奇幻之旅」，讓侯友宜讚不絕絕口的說...
75歲蔡清（右起）用色鉛筆彩繪了長達30尺的「奇幻之旅」，讓侯友宜讚不絕絕口的說，這就是「認知悠能」。記者王敏旭／攝影
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長輩拿起雞蛋、盤子遊具練習平衡，新北社會局指出，蒙特梭利也可運用在照顧長輩，讓長...
長輩拿起雞蛋、盤子遊具練習平衡，新北社會局指出，蒙特梭利也可運用在照顧長輩，讓長輩透過自己的能力，減緩、預防失智。記者王敏旭／攝影
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長輩拿起雞蛋、盤子遊具練習平衡，新北社會局指出，蒙特梭利也可運用在照顧長輩，讓長...
長輩拿起雞蛋、盤子遊具練習平衡，新北社會局指出，蒙特梭利也可運用在照顧長輩，讓長輩透過自己的能力，減緩、預防失智。記者王敏旭／攝影
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侯友宜老年人口失智

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