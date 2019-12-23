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新北首間國小參與式預算 83萬改造20年老舊球場、廣播

2019-12-23 16:00聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市烏來區信賢種籽親子實驗國民小學推動民主素養課程，全校師生透過發想、觀察、提案到投票表決，爭取參與式預算，運用新北市教育局補助新台幣83萬9153元，改造學校20年地面斑駁的老舊球場，以及新建校園廣播系統，讓學校舉辦大型活動時，不用再另外架設音響設備，這也是新北市第1間參加參與式預算的小學。

新北市自2017年起由三民高中、石碇高中及南山高中試辦高中參與式預算，2018年由永平高中試辦社區參與式預算計畫。新北市教育局表示，信賢為新北市所管學校，每2年進行評鑑，經幾個月前到學校訪視，評估學校仍有設施設備待改善部分，鼓勵學校透過學生民主提案，採參與式預算方式提出校園改善建置計畫。

過程中，信賢國小老師安排孩子在合適的年齡，從了解參與式預算的精神、教師會議討論並融入課程、在語文課及畢業製作課中練習公開提案，然後結合校內現行的生活討論會，由學生共同討論。

信賢國小校長鄭婉如表示，這次爭取參與式預算，讓孩子深入思考什麼是學校最迫切需要的東西，最後決定改造學校使用20年的老舊球場，解決地面斑駁、破損、長青苔濕滑的問題；此外，也將新建校園廣播系統，不需再另外架設音響設備，透過參與式預算方式，讓孩子們學習一堂校園公民課程。

新北市烏來區信賢種籽親子實驗國民小學爭取參與式預算，改造學校20年的老舊球場，以...
新北市烏來區信賢種籽親子實驗國民小學爭取參與式預算，改造學校20年的老舊球場，以及新建校園廣播系統。圖／新北市教育局提供
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信賢種籽親子實驗國民小學爭取參與式預算，從了解參與式預算的精神、教師會議討論並融...
信賢種籽親子實驗國民小學爭取參與式預算，從了解參與式預算的精神、教師會議討論並融入課程、在語文課及畢業製作課中練習公開提案，然後結合校內現行的生活討論會，由學生共同討論。圖／新北市教育局提供
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教育局烏來

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