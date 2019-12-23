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明年元旦新北29區同步升旗 現場還送限量國旗毛巾

2019-12-23 12:15聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

2020年新北市元旦升旗典禮遍地開花，首度結合29個行政區聯合舉辦，並於2020年1月1日上午8時同步升旗，除了讓民眾能就近參加外，也能一起迎接新年第一天。

新北市民政局長柯慶忠表示，為讓民眾就近參加，明年元旦升旗典禮新北29區將同步舉辦，主場板橋市民廣場上午7時起發送限量2020條國旗圍巾，並由三軍退儀邦帥氣操槍表演拉開序幕。

還有「富邦悍將Fubon Angels」啦啦隊女孩帶來活力熱舞、全國運動會新北市金牌選手曾廷瑋、郭冠廷、林怡汝等也會接力登場。

而新北市長侯友宜則與各局處首長及新北市少年合唱團領唱國歌，升旗後由舞蹈老師領跳健康操，讓市民以健康活力的精神迎接新年。

此外，29區區長也同步在各行政區，與民眾一同高聲齊唱國歌，而各公所領唱的嘉賓也大有來頭，永和區邀請聲樂家許文龍、三峽區是民歌王子王瑞瑜、汐止區的唸歌仔說唱表演藝術家楊秀卿，泰山區邀請「風雅頌二胡樂團」等，一起帶著大家大聲唱出對國家的愛。

除了唱國歌，各公所也規畫精彩表演，包含萬里區的擂鼓表演，雙溪區的舞龍競技、新店區由2019年全國高中儀隊競賽總冠軍莊敬高職，以專業操槍及排舞表演展現活力。

樹林區公所更在升旗後安排「健康齊步走」闖關活動，集滿4個印章，可領取限量400條國旗毛巾，石碇區公所也安排帶領民眾沿吊腳樓淨溪，提升民眾社區參與，更多相關資訊可查詢新北市民政局官網

2020年新北元旦升旗典禮在板橋市民廣場上午7時，發送限量國旗毛巾。圖／新北市民...
2020年新北元旦升旗典禮在板橋市民廣場上午7時，發送限量國旗毛巾。圖／新北市民政局提供
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2020年新北市元旦升旗典禮首度結合29個行政區同步舉辦。圖／新北市民政局提供
2020年新北市元旦升旗典禮首度結合29個行政區同步舉辦。圖／新北市民政局提供
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