柯文哲 出席高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約

相關新聞
侯友宜就職周年前 新北小內閣調動2019-12-23 10:38
為了癌兒早在40天前就來排 龍山寺點燈他第6次搶頭香2019-12-23 10:08
癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸2019-12-23 07:25
退燒？新北農夫市集11處剩9處 加強特色行銷2019-12-23 00:28
農夫市集可找通路 青農：擺攤就有機會2019-12-23 00:24
北捷線型公園 元旦起全面禁菸2019-12-23 00:13
里長大小聲／洪登賢爭取 湳興里長者福利好2019-12-22 23:34
新北偏鄉混齡教學 「耶誕英語派」秀成果2019-12-22 23:31
不用繞路了！新北改善通學廊道2019-12-22 23:25
上路近10年進度緩慢 老舊公寓專案 24案一次辦理變更2019-12-22 23:16
溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會2019-12-22 22:34
音樂晚會 賴清德吳思瑤合唱心愛的老車站2019-12-22 20:31
陳建仁陪北市候選人車隊掃街 下午降雨2019-12-22 20:08
站台黃志雄 侯友宜喊「韓國瑜、黃志雄要凍蒜」2019-12-22 19:55
郭台銘副手人選挺李彥秀 高嘉瑜：旁邊站誰不重要2019-12-22 19:25
綠雕鴨鴨家族現身三重「鴨鴨公園」 夜間光雕秀超浪漫2019-12-22 18:55
中角灣衝浪基地啟用 蘇貞昌侯友宜從競爭到合作2019-12-22 14:03
結合觀光與運動 中角灣國際衝浪基地啟用2019-12-22 13:22
中角灣衝浪基地上午啟用 蘇貞昌突襲海灘當場發飆2019-12-22 12:23
熱門文章
南迴改明通車誰功勞？台東藍綠陣營感謝工程人員也互虧2019-12-22 17:11
郭台銘副手人選挺李彥秀 高嘉瑜：旁邊站誰不重要2019-12-22 19:25
癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸2019-12-23 07:25
李佳芬出席高雄兒少圓夢活動 被問到遊行不發一語2019-12-22 20:49
侯友宜就職周年前 新北小內閣調動2019-12-23 10:38
綠雕鴨鴨家族現身三重「鴨鴨公園」 夜間光雕秀超浪漫2019-12-22 18:55
中角灣衝浪基地啟用 蘇貞昌侯友宜從競爭到合作2019-12-22 14:03
候選人妹遭酒駕撞亡 她淚憶：妹妹孩子快忘記媽媽聲音2019-12-22 19:28
蒜頭糖廠內秘密景點 退休後他獨自看顧小板車18年2019-12-22 16:04
為了癌兒早在40天前就來排 龍山寺點燈他第6次搶頭香2019-12-23 10:08
機車手機架超夯 警方：未手持無法可罰2019-12-22 23:30
鋼鐵韓粉相挺造勢萬人起跳 催化拚場風再起2019-12-22 17:10
美！信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈2019-12-22 19:28
什麼都能比什麼都不奇怪 這群人呼呼大睡比睡覺2019-12-22 17:12
蔡英文雲林固選情 蘇治芬：拚蔡英文對手雲林得票最低2019-12-22 16:31
站台黃志雄 侯友宜喊「韓國瑜、黃志雄要凍蒜」2019-12-22 19:55
溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會2019-12-22 22:34
影／彰化月影燈季 點亮八卦山大佛一路亮到天空步道2019-12-22 21:46
阿里山林鐵107歲 鐵道迷搭蒸汽火車SL25慶賀2019-12-22 21:46
控政府減塑卻進口100噸垃圾 蔡明峰：本末倒置2019-12-22 19:40
謠傳中市府不蓋社宅 盧秀燕：開工動土勝於雄辯2019-12-22 19:40
新北後備憲兵協勤總隊展戰力 精實訓練氣勢高昂2019-12-22 16:12
新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時2019-12-23 12:30
退燒？新北農夫市集11處剩9處 加強特色行銷2019-12-23 00:28
豐原車站旁東北街卡卡 中市府花7千萬拓寛明年中可會車2019-12-22 20:08
高鈺婷批鄭正鈐張善政 避談中國威脅、杯葛反滲透法2019-12-22 17:27
結合觀光與運動 中角灣國際衝浪基地啟用2019-12-22 13:22
海產行老闆和總鋪師寒冬送暖 辦桌宴請弱勢民眾2019-12-23 08:55
桃綠票倉大咖挺黃世杰 游錫堃：台灣變中共一部分很慘2019-12-22 18:39
桃園大樹林競總成立 萬美玲：鐵路地下化慢等問題多2019-12-22 15:59
美！大雪山、杉林溪… 楓紅2019-12-22 23:55
新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會2019-12-23 07:26
同鄕安厝13位榮民靈骨 漸凋零榮服處暖心接手安厝2019-12-22 21:21
就職周年 潘孟安：3年內定調重大建設2019-12-22 23:52
歲末苗栗湧愛心 溫暖弱勢的心2019-12-22 20:30
南投踏雪尋梅今開鑼 300人動手齊做梅子泡菜2019-12-22 16:01
弘光科大學生辦耶誕餐會 還做上萬包子饅頭義賣助弱勢2019-12-23 10:18
1公里塞半小時 號誌急改回2019-12-22 23:04
南投立委選戰白熱化 候選人鎖定冬至溫暖出招搶票2019-12-22 18:28
斥資逾1億4千萬元 柳營義士路優質工程完成2019-12-23 11:11
留言