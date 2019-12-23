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柯文哲 出席高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約

2019-12-23 11:51攝影中心 記者邱德祥／即時報導

台北市長柯文哲上午出席台北市推動高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式，並實際體驗長照設施。

台北市長柯文哲上午出席台北市推動高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式，接受...
台北市長柯文哲上午出席台北市推動高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式，接受媒體聯訪。記者邱德祥／攝影
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台北市長柯文哲（左二）上午出席台北市推動高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀...
台北市長柯文哲（左二）上午出席台北市推動高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式。 記者邱德祥／攝影
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台北市長柯文哲（左一）上午出席台北市推動高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀...
台北市長柯文哲（左一）上午出席台北市推動高職照顧服務科連結照服機構產學合作簽約儀式，並實際體驗長者使用的浴室輔具。 記者邱德祥／攝影
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長照柯文哲

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