為了癌兒早在40天前就來排 龍山寺點燈他第6次搶頭香

香火鼎盛的台北市萬華區艋舺龍山寺，今明兩天開放點燈報名，清晨6點發號碼牌，早上7點開放報名到晚上10點；今天凌晨就有超過有1500人夜宿排隊，廟方也原定今明兩天各發800張號碼牌，今天臨時改發1300張，明天還剩300張；排到頭香的沈大毅每年都來點燈，今年已是第6次拿到第一；另外，每年點燈大排長龍，代排的情況仍在，今天還發生有老婦疑不滿代排人員持刀作勢要刺人遭警方制止的情況。

龍山寺今年準備約20萬盞燈，其中最熱門、祈求身體健康藥師燈，準備近6萬盞，光明燈也約有10萬盞，其餘像是吉祥燈、財神燈等，都是一盞600元，除夕夜將舉辦點燈儀式，為信眾祈求來年平安。

今早寺方發放號碼牌，一張號碼牌最多可點5戶燈；不過，每年點燈都有民眾都大排長龍，寺外西昌街總會出現「板凳海」，有民眾一個月前就開始排隊，就為搶得點燈先機。

排到第一順位的沈大毅表示，他排隊點燈7年至今共拿到6次第一，只有去年沒第一，今年因此提早40天就開始找家人親友幫忙輪流排隊；會來排隊點藥師燈是為了罹患過癌症的兒子，想感謝神明保佑才年年來祈福，他覺得排越前面越顯虔誠；最近天氣濕冷排隊過程不輕鬆，但為了家人忍一下就過了。

龍山寺今年點燈發放號碼牌開放報名，首次選在非假日進行，但不減民眾熱情，有民眾仍趕在上班前來排隊、報名後才去上班；而廟方今年也原定兩天各發800號，當天量發完不再發，但最後仍「破功」，臨時追加開放明天份的500號，也讓明天排隊號碼牌剩下300張；但廟方仍強調民眾仍可在其他日子前來點燈，不需要特地搶在報名頭兩天。