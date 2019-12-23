親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為了癌兒早在40天前就來排 龍山寺點燈他第6次搶頭香

2019-12-23 10:08聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

香火鼎盛的台北市萬華區艋舺龍山寺，今明兩天開放點燈報名，清晨6點發號碼牌，早上7點開放報名到晚上10點；今天凌晨就有超過有1500人夜宿排隊，廟方也原定今明兩天各發800張號碼牌，今天臨時改發1300張，明天還剩300張；排到頭香的沈大毅每年都來點燈，今年已是第6次拿到第一；另外，每年點燈大排長龍，代排的情況仍在，今天還發生有老婦疑不滿代排人員持刀作勢要刺人遭警方制止的情況。

龍山寺今年準備約20萬盞燈，其中最熱門、祈求身體健康藥師燈，準備近6萬盞，光明燈也約有10萬盞，其餘像是吉祥燈、財神燈等，都是一盞600元，除夕夜將舉辦點燈儀式，為信眾祈求來年平安。

今早寺方發放號碼牌，一張號碼牌最多可點5戶燈；不過，每年點燈都有民眾都大排長龍，寺外西昌街總會出現「板凳海」，有民眾一個月前就開始排隊，就為搶得點燈先機。

排到第一順位的沈大毅表示，他排隊點燈7年至今共拿到6次第一，只有去年沒第一，今年因此提早40天就開始找家人親友幫忙輪流排隊；會來排隊點藥師燈是為了罹患過癌症的兒子，想感謝神明保佑才年年來祈福，他覺得排越前面越顯虔誠；最近天氣濕冷排隊過程不輕鬆，但為了家人忍一下就過了。

龍山寺今年點燈發放號碼牌開放報名，首次選在非假日進行，但不減民眾熱情，有民眾仍趕在上班前來排隊、報名後才去上班；而廟方今年也原定兩天各發800號，當天量發完不再發，但最後仍「破功」，臨時追加開放明天份的500號，也讓明天排隊號碼牌剩下300張；但廟方仍強調民眾仍可在其他日子前來點燈，不需要特地搶在報名頭兩天。

另外，每年大排長龍的情況雖對在地人而言司空見慣，但今年也出現意外插曲，清晨排隊人潮有名老婦疑似不滿代排人員而持刀作勢要刺代排人員，最後遭警方制止帶回派出所依社會秩序維護法移送的情況；有民眾表示，今年收費代排與賣黃牛票的情況仍存在，排隊人多但沒有官方維持秩序，難免會有糾紛。

台北市萬華區艋舺龍山寺，今明兩天開放點燈報名，清晨6點發號碼牌，早上7點開放報名...
台北市萬華區艋舺龍山寺，今明兩天開放點燈報名，清晨6點發號碼牌，早上7點開放報名，但因人多，廟方原定今明兩天各發800張號碼牌，今天臨時改發1300張，明天還剩300張。記者翁浩然／攝影
分享
台北市萬華區艋舺龍山寺，今明兩天開放點燈報名，清晨6點發號碼牌，早上7點開放報名...
台北市萬華區艋舺龍山寺，今明兩天開放點燈報名，清晨6點發號碼牌，早上7點開放報名，但因人多，廟方原定今明兩天各發800張號碼牌，今天臨時改發1300張，明天還剩300張。記者翁浩然／攝影
分享
台北市萬華區艋舺龍山寺，今明兩天開放點燈報名，清晨6點發號碼牌，早上7點開放報名...
台北市萬華區艋舺龍山寺，今明兩天開放點燈報名，清晨6點發號碼牌，早上7點開放報名，但因人多，廟方原定今明兩天各發800張號碼牌，今天臨時改發1300張，明天還剩300張。記者翁浩然／攝影
分享

龍山寺

延伸閱讀

龍山寺點燈 明起報名「不用卡位」

龍山寺點燈23日報名 有民眾一個月前就排隊卡...

點光明燈愈近主神愈靈？專家說關鍵不在位置…

第200萬名日客今來台 她最期待喝珍奶、參拜...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

侯友宜就職周年前 新北小內閣調動

2019-12-23 10:38

癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸

2019-12-23 07:25

退燒？新北農夫市集11處剩9處 加強特色行銷

2019-12-23 00:28

農夫市集可找通路 青農：擺攤就有機會

2019-12-23 00:24

北捷線型公園 元旦起全面禁菸

2019-12-23 00:13

里長大小聲／洪登賢爭取 湳興里長者福利好

2019-12-22 23:34

新北偏鄉混齡教學 「耶誕英語派」秀成果

2019-12-22 23:31

不用繞路了！新北改善通學廊道

2019-12-22 23:25

上路近10年進度緩慢 老舊公寓專案 24案一次辦理變更

2019-12-22 23:16

溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會

2019-12-22 22:34

音樂晚會 賴清德吳思瑤合唱心愛的老車站

2019-12-22 20:31

陳建仁陪北市候選人車隊掃街 下午降雨

2019-12-22 20:08

站台黃志雄 侯友宜喊「韓國瑜、黃志雄要凍蒜」

2019-12-22 19:55

郭台銘副手人選挺李彥秀 高嘉瑜：旁邊站誰不重要

2019-12-22 19:25

綠雕鴨鴨家族現身三重「鴨鴨公園」 夜間光雕秀超浪漫

2019-12-22 18:55

中角灣衝浪基地啟用 蘇貞昌侯友宜從競爭到合作

2019-12-22 14:03

結合觀光與運動 中角灣國際衝浪基地啟用

2019-12-22 13:22

中角灣衝浪基地上午啟用 蘇貞昌突襲海灘當場發飆

2019-12-22 12:23
看更多

熱門文章

中角灣衝浪基地上午啟用 蘇貞昌突襲海灘當場發飆

2019-12-22 12:23

號誌改數百公尺狂塞半小時 斗六市民氣炸一天急恢復

2019-12-22 11:25

南迴改明通車誰功勞？台東藍綠陣營感謝工程人員也互虧

2019-12-22 17:11

郭台銘副手人選挺李彥秀 高嘉瑜：旁邊站誰不重要

2019-12-22 19:25

李佳芬出席高雄兒少圓夢活動 被問到遊行不發一語

2019-12-22 20:49

癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸

2019-12-23 07:25

綠雕鴨鴨家族現身三重「鴨鴨公園」 夜間光雕秀超浪漫

2019-12-22 18:55

中角灣衝浪基地啟用 蘇貞昌侯友宜從競爭到合作

2019-12-22 14:03

候選人妹遭酒駕撞亡 她淚憶：妹妹孩子快忘記媽媽聲音

2019-12-22 19:28

檢事官轉行律師和土木技師 自詡法律及工程界橋梁

2019-12-22 11:35

機車手機架超夯 警方：未手持無法可罰

2019-12-22 23:30

鋼鐵韓粉相挺造勢萬人起跳 催化拚場風再起

2019-12-22 17:10

蒜頭糖廠內秘密景點 退休後他獨自看顧小板車18年

2019-12-22 16:04

什麼都能比什麼都不奇怪 這群人呼呼大睡比睡覺

2019-12-22 17:12

蔡英文雲林固選情 蘇治芬：拚蔡英文對手雲林得票最低

2019-12-22 16:31

美！信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

2019-12-22 19:28

侯友宜就職周年前 新北小內閣調動

2019-12-23 10:38

她們擇偶好挑 專業媒人公：只站在「買方」立場難如願

2019-12-22 12:43

站台黃志雄 侯友宜喊「韓國瑜、黃志雄要凍蒜」

2019-12-22 19:55

溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會

2019-12-22 22:34

控政府減塑卻進口100噸垃圾 蔡明峰：本末倒置

2019-12-22 19:40

影／彰化月影燈季 點亮八卦山大佛一路亮到天空步道

2019-12-22 21:46

阿里山林鐵107歲 鐵道迷搭蒸汽火車SL25慶賀

2019-12-22 21:46

謠傳中市府不蓋社宅 盧秀燕：開工動土勝於雄辯

2019-12-22 19:40

新北後備憲兵協勤總隊展戰力 精實訓練氣勢高昂

2019-12-22 16:12

為了癌兒早在40天前就來排 龍山寺點燈他第6次搶頭香

2019-12-23 10:08

退燒？新北農夫市集11處剩9處 加強特色行銷

2019-12-23 00:28

高鈺婷批鄭正鈐張善政 避談中國威脅、杯葛反滲透法

2019-12-22 17:27

結合觀光與運動 中角灣國際衝浪基地啟用

2019-12-22 13:22

桃綠票倉大咖挺黃世杰 游錫堃：台灣變中共一部分很慘

2019-12-22 18:39

桃園大樹林競總成立 萬美玲：鐵路地下化慢等問題多

2019-12-22 15:59

豐原車站旁東北街卡卡 中市府花7千萬拓寛明年中可會車

2019-12-22 20:08

海產行老闆和總鋪師寒冬送暖 辦桌宴請弱勢民眾

2019-12-23 08:55

同鄕安厝13位榮民靈骨 漸凋零榮服處暖心接手安厝

2019-12-22 21:21

影／老翁白內障迷途7公里 暖警送返家見「自己人」

2019-12-22 11:30

歲末苗栗湧愛心 溫暖弱勢的心

2019-12-22 20:30

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

2019-12-23 07:26

美！大雪山、杉林溪… 楓紅

2019-12-22 23:55

南投立委選戰白熱化 候選人鎖定冬至溫暖出招搶票

2019-12-22 18:28

1公里塞半小時 號誌急改回

2019-12-22 23:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top