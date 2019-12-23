癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸

北捷中山、雙連站間的「心中山」線型公園日前改造完工後，成為台北市知名景點之一，無論是平日、假日，都吸引不少逛街人潮，為了讓民眾逛得更舒服，北市衛生局決定，將捷運中山地下街R1出口，至捷運忠義站間的線型公園，全部都劃為禁菸區，其中包括心中山線型公園，預計明年1月1日起上路，違者開罰2千元至1萬元不等。

對於衛生局將捷運線型公園列為禁菸區，不少民眾拍手叫好，直言假日常看到親子在線型公園遊玩，早就該禁菸了；不過也有民眾認為，禁菸範圍相當大，最後恐流於形式。

實際上，捷運淡水線，圓山站以北段，採高架設計，捷運下方就是所謂的「線型公園」，也讓都會區多了片綠地，其中像是捷運中山站至雙連站間的線型公園，因地近南西商圈，又有不少裝置藝術，深受年輕人喜愛，無論是平假日，都常可見到許多民眾在此散步逛街。

隨著心中山線型公園上月完工，再加上出口音樂節的舉辦，到線型公園遊憩、逛街的民眾也越來越多；不過卻也有不少民眾反映，指北市600多個公園綠地從2014年開始全面禁菸，北捷的「線型公園」明明也叫「公園」，卻不受禁菸規範，經常見到民眾大喇喇公園內抽菸，地上到處菸蒂，質疑法規有漏洞。

為此，北市衛生局決定，將北捷中山地下街R1出口，至捷運忠義站間的線型公園，全面列為禁菸場所，換句話說從台北轉運站，一路向北，行經捷運中山、雙連、圓山、劍潭等站，到忠義站，總計15個站點的線型公園都屬於禁菸區。

衛生局表示，為了便於管理，自捷運中山地下街R1出口至捷運雙連站1號出口間，由衛生局負責稽查取締，北捷也會派員巡邏；捷運雙連站2號出口至捷運忠義站間，則是由北市府公園處負責稽查，至於後續的行政裁處等，依舊由衛生局負責，預計從明年1月1日起全面禁菸，違者開罰2千元至1萬元不等。

對於線型公園全面禁菸，儘管有不少民眾大表贊同，強調不喜歡，也不想要吸到二手菸；不過也有抽菸族大嘆，要找個地方抽菸好難，希望市府可以比照日本，設置吸菸室。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康