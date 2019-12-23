親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

三軍肉搏戰年頭打到年尾 導火線竟是薄薄這一本…

聯合報社論／不肯面對「終戰」的「高雄奇蹟」

癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸

2019-12-23 07:25聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

北捷中山、雙連站間的「心中山」線型公園日前改造完工後，成為台北市知名景點之一，無論是平日、假日，都吸引不少逛街人潮，為了讓民眾逛得更舒服，北市衛生局決定，將捷運中山地下街R1出口，至捷運忠義站間的線型公園，全部都劃為禁菸區，其中包括心中山線型公園，預計明年1月1日起上路，違者開罰2千元至1萬元不等。

對於衛生局將捷運線型公園列為禁菸區，不少民眾拍手叫好，直言假日常看到親子在線型公園遊玩，早就該禁菸了；不過也有民眾認為，禁菸範圍相當大，最後恐流於形式。

實際上，捷運淡水線，圓山站以北段，採高架設計，捷運下方就是所謂的「線型公園」，也讓都會區多了片綠地，其中像是捷運中山站至雙連站間的線型公園，因地近南西商圈，又有不少裝置藝術，深受年輕人喜愛，無論是平假日，都常可見到許多民眾在此散步逛街。

隨著心中山線型公園上月完工，再加上出口音樂節的舉辦，到線型公園遊憩、逛街的民眾也越來越多；不過卻也有不少民眾反映，指北市600多個公園綠地從2014年開始全面禁菸，北捷的「線型公園」明明也叫「公園」，卻不受禁菸規範，經常見到民眾大喇喇公園內抽菸，地上到處菸蒂，質疑法規有漏洞。

為此，北市衛生局決定，將北捷中山地下街R1出口，至捷運忠義站間的線型公園，全面列為禁菸場所，換句話說從台北轉運站，一路向北，行經捷運中山、雙連、圓山、劍潭等站，到忠義站，總計15個站點的線型公園都屬於禁菸區。

衛生局表示，為了便於管理，自捷運中山地下街R1出口至捷運雙連站1號出口間，由衛生局負責稽查取締，北捷也會派員巡邏；捷運雙連站2號出口至捷運忠義站間，則是由北市府公園處負責稽查，至於後續的行政裁處等，依舊由衛生局負責，預計從明年1月1日起全面禁菸，違者開罰2千元至1萬元不等。

對於線型公園全面禁菸，儘管有不少民眾大表贊同，強調不喜歡，也不想要吸到二手菸；不過也有抽菸族大嘆，要找個地方抽菸好難，希望市府可以比照日本，設置吸菸室。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市衛生局決定，北捷捷運線形公園(捷運中山地下街R1出口至捷運忠義站間)從明年起...
北市衛生局決定，北捷捷運線形公園(捷運中山地下街R1出口至捷運忠義站間)從明年起成為全面禁止吸菸場所，其中包括最近很夯的心中山線型公園，違者開罰2千元至1萬元不等。圖／報系資料照
分享
北市衛生局決定，北捷捷運線形公園(捷運中山地下街R1出口至捷運忠義站間)從明年起...
北市衛生局決定，北捷捷運線形公園(捷運中山地下街R1出口至捷運忠義站間)從明年起成為全面禁止吸菸場所，其中包括最近很夯的心中山線型公園，違者開罰2千元至1萬元不等。圖／報系資料照
分享

延伸閱讀

北捷線型公園 元旦起全面禁菸

台北跨年 北捷42小時不收班

跨年夜北捷42小時不收班 這3站看煙火最享受

慘輸高捷和機捷！搭北捷忘帶錢包無「手機支付」...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

退燒？新北農夫市集11處剩9處 加強特色行銷

2019-12-23 00:28

農夫市集可找通路 青農：擺攤就有機會

2019-12-23 00:24

北捷線型公園 元旦起全面禁菸

2019-12-23 00:13

里長大小聲／洪登賢爭取 湳興里長者福利好

2019-12-22 23:34

新北偏鄉混齡教學 「耶誕英語派」秀成果

2019-12-22 23:31

不用繞路了！新北改善通學廊道

2019-12-22 23:25

上路近10年進度緩慢 老舊公寓專案 24案一次辦理變更

2019-12-22 23:16

溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會

2019-12-22 22:34

音樂晚會 賴清德吳思瑤合唱心愛的老車站

2019-12-22 20:31

陳建仁陪北市候選人車隊掃街 下午降雨

2019-12-22 20:08

站台黃志雄 侯友宜喊「韓國瑜、黃志雄要凍蒜」

2019-12-22 19:55

郭台銘副手人選挺李彥秀 高嘉瑜：旁邊站誰不重要

2019-12-22 19:25

綠雕鴨鴨家族現身三重「鴨鴨公園」 夜間光雕秀超浪漫

2019-12-22 18:55

中角灣衝浪基地啟用 蘇貞昌侯友宜從競爭到合作

2019-12-22 14:03

結合觀光與運動 中角灣國際衝浪基地啟用

2019-12-22 13:22

中角灣衝浪基地上午啟用 蘇貞昌突襲海灘當場發飆

2019-12-22 12:23
看更多

熱門文章

中角灣衝浪基地上午啟用 蘇貞昌突襲海灘當場發飆

2019-12-22 12:23

越配苦撐全台獨有文化資產 卻因這舉動被罰15萬

2019-12-22 09:00

號誌改數百公尺狂塞半小時 斗六市民氣炸一天急恢復

2019-12-22 11:25

南迴改明通車誰功勞？台東藍綠陣營感謝工程人員也互虧

2019-12-22 17:11

吳宗憲10年農場夢 柚園生態農場推自然生活市集

2019-12-22 09:46

郭台銘副手人選挺李彥秀 高嘉瑜：旁邊站誰不重要

2019-12-22 19:25

台鐵太魯閣號行進間 車窗忽破裂嚇壞乘客

2019-12-22 10:43

李佳芬出席高雄兒少圓夢活動 被問到遊行不發一語

2019-12-22 20:49

屏東空汙改善了？ 環團說最大貢獻是因為這個

2019-12-22 10:38

中角灣衝浪基地啟用 蘇貞昌侯友宜從競爭到合作

2019-12-22 14:03

候選人妹遭酒駕撞亡 她淚憶：妹妹孩子快忘記媽媽聲音

2019-12-22 19:28

檢事官轉行律師和土木技師 自詡法律及工程界橋梁

2019-12-22 11:35

鋼鐵韓粉相挺造勢萬人起跳 催化拚場風再起

2019-12-22 17:10

綠雕鴨鴨家族現身三重「鴨鴨公園」 夜間光雕秀超浪漫

2019-12-22 18:55

什麼都能比什麼都不奇怪 這群人呼呼大睡比睡覺

2019-12-22 17:12

蔡英文雲林固選情 蘇治芬：拚蔡英文對手雲林得票最低

2019-12-22 16:31

她們擇偶好挑 專業媒人公：只站在「買方」立場難如願

2019-12-22 12:43

蒜頭糖廠內秘密景點 退休後他獨自看顧小板車18年

2019-12-22 16:04

站台黃志雄 侯友宜喊「韓國瑜、黃志雄要凍蒜」

2019-12-22 19:55

美！信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

2019-12-22 19:28

機車手機架超夯 警方：未手持無法可罰

2019-12-22 23:30

信義農會梅子夢工廠踏雪尋梅開鑼 想滾橡木桶快來報名

2019-12-22 10:44

好甜！優鮮農產水果試吃數量有限 嘉義青農遠百辦市集

2019-12-22 10:03

溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會

2019-12-22 22:34

新北後備憲兵協勤總隊展戰力 精實訓練氣勢高昂

2019-12-22 16:12

控政府減塑卻進口100噸垃圾 蔡明峰：本末倒置

2019-12-22 19:40

高鈺婷批鄭正鈐張善政 避談中國威脅、杯葛反滲透法

2019-12-22 17:27

謠傳中市府不蓋社宅 盧秀燕：開工動土勝於雄辯

2019-12-22 19:40

結合觀光與運動 中角灣國際衝浪基地啟用

2019-12-22 13:22

阿里山林鐵107歲 鐵道迷搭蒸汽火車SL25慶賀

2019-12-22 21:46

桃園大樹林競總成立 萬美玲：鐵路地下化慢等問題多

2019-12-22 15:59

影／彰化月影燈季 點亮八卦山大佛一路亮到天空步道

2019-12-22 21:46

桃綠票倉大咖挺黃世杰 游錫堃：台灣變中共一部分很慘

2019-12-22 18:39

嘉義農業新女力 研發耐病種苗助蕉農獲好收成

2019-12-22 09:47

癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起全面禁菸

2019-12-23 07:25

豐原車站旁東北街卡卡 中市府花7千萬拓寛明年中可會車

2019-12-22 20:08

影／老翁白內障迷途7公里 暖警送返家見「自己人」

2019-12-22 11:30

同鄕安厝13位榮民靈骨 漸凋零榮服處暖心接手安厝

2019-12-22 21:21

南投立委選戰白熱化 候選人鎖定冬至溫暖出招搶票

2019-12-22 18:28

退燒？新北農夫市集11處剩9處 加強特色行銷

2019-12-23 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top