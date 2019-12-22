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秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂

溫韾歌聲縈繞新北耶誕城 千人詩班震撼平安晚會

2019-12-22 22:34聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

新北耶誕城今晚在市民廣場舉辦平安晚會，除了邀請知名藝人及合唱團開唱外，還有千人詩班報佳音，另外，平安晚會展開前，還有愛心園遊會及福音解籤攤位，為民眾帶來充滿關懷、喜賀的耶誕節

為分享耶誕佳節的歡樂，新北市民政局每年都會結合各教會舉辦平安晚會，並攜手關懷弱勢，今年除了舉辦愛心園遊會，提供40攤美食小吃、遊戲體驗、跳蚤市場或人體彩繪等。

另外，也有福音解籤攤位，由牧師透過經摘錄福音，為民眾指引方向，教友甘先生表示，他每年都會參加福音解籤，今年更抽中「約參2」上上籤，「願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。」讓他對明年運勢非常有信心。

愛心園遊會除了會將所有盈餘捐作公益外，今年市府也首度與喜憨兒庇護工場合作，製作耶誕造型餅乾，並在現場限量發送800份。

而晚上的平安晚會邀請到黃國倫、魏如昀、周子寒、王瑞瑜、北原山貓與天韻合唱團、典樂舞團等接力演出外。最高潮就是千人詩班報佳音，台上台下齊唱，瞬間讓新北耶誕城被溫馨又歡樂的歌聲繚繞。

同時，市府人員也裝扮成耶誕老人及耶誕女郎在現場發送糖果，與大家分享耶誕佳節的喜悅。民政局長柯慶忠表示，今年平安晚會提前至12月22日周日舉辦，讓更多民眾能一起度過最具耶誕氛圍的耶誕節，盼像耶誕老公公一樣，會市民帶來歡樂及所需需求。

新北平安晚會舉辦前，民政局也舉辦愛心園遊會。圖／新北市民政局提供
新北平安晚會舉辦前，民政局也舉辦愛心園遊會。圖／新北市民政局提供
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新北平安晚會的最高潮就是千人詩班齊聚同唱，用歡樂歌聲搖繞新北耶誕城。記者胡瑞玲／...
新北平安晚會的最高潮就是千人詩班齊聚同唱，用歡樂歌聲搖繞新北耶誕城。記者胡瑞玲／攝影
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新北平安晚會的最高潮就是千人詩班齊聚同唱，用歡樂歌聲搖繞新北耶誕城。記者胡瑞玲／...
新北平安晚會的最高潮就是千人詩班齊聚同唱，用歡樂歌聲搖繞新北耶誕城。記者胡瑞玲／攝影
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新北市府人員裝扮成耶誕老公公及耶誕女郎發送糖果。記者胡瑞玲／攝影
新北市府人員裝扮成耶誕老公公及耶誕女郎發送糖果。記者胡瑞玲／攝影
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新北平安晚會舉辦前，民政局也舉辦愛心園遊會。圖／新北市民政局提供
新北平安晚會舉辦前，民政局也舉辦愛心園遊會。圖／新北市民政局提供
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愛心耶誕節

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