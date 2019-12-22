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音樂晚會 賴清德吳思瑤合唱心愛的老車站

2019-12-22 20:31聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

民進黨今晚在北投區石牌國中舉辦「護國會保台灣」音樂晚會，由副總統候選人賴清德、行政院前院長游錫堃等人力挺現任區域立委吳思瑤競選連任；賴清德還與吳思瑤一起合唱作曲人陳明章寫給北投的《心愛的老車站》，強調新北投車站歸鄉是吳的努力。

音樂晚會邀集董事長樂團、金曲歌王楊烈、台語金曲歌后詹雅雯等表演，賴清德、游錫堃、民進黨主席卓榮泰等黨內幹部也到場力挺、向選民推薦吳思瑤；賴清德也展現親和力，向支持者提到今天是冬至，「吃過湯圓沒？」。

賴清德表示，吳思瑤是第一名的立委，在北投認真做事，北投的溫泉與茶產業都相當出名，吳過去都有幫忙推動溫泉季、茶文化，吳思瑤也推動新北投車站歸鄉回台北，是稱職的文化專業立委。

賴清德隨後與吳思瑤合唱音樂創造人陳明章寫給北投的《心愛的老車站》，還賴笑稱最近勤跑選舉行程，聲音有點啞，但心意最重要；賴清德也提到2019年是台灣「地方創生」元年，過去台灣是MIT，現在要推動DIY台灣設計，改變過去思維，讓台灣越來越進步，同時呼籲選民「蔡英文一票、吳思瑤一票、民進黨一票」。

游錫堃則說，這次選舉是台灣關鍵，呼籲大眾要知道中共對台灣無所不用其極，一直想拿下台灣，並舉例香港就是中共的受害者，過去港人有錯誤判斷、高唱回歸，現在半年反送中，有6000多港人被抓。

游錫堃也表示，台灣的自由民主很珍貴，一定要守護好，大家如果希望有民主自由，2020一定要讓小英連任、並讓優質立委吳思瑤作為小英的後盾；另外要下架進過中聯辦的韓國瑜（國民黨總統候選人）、下架主張簽和平協議的吳敦義（國民黨主席）、下架到中國教導解放軍對付美軍的吳斯懷（國民黨不分區立委人選）。

民進黨今晚在北投區石牌國中舉辦「護國會保台灣」音樂晚會，由副總統候選人賴清德、前...
民進黨今晚在北投區石牌國中舉辦「護國會保台灣」音樂晚會，由副總統候選人賴清德、前行政院長游錫堃等人力挺現任區域立委吳思瑤競選連任。記者翁浩然／攝影
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民進黨今晚在北投區石牌國中舉辦「護國會保台灣」音樂晚會，由副總統候選人賴清德、前...
民進黨今晚在北投區石牌國中舉辦「護國會保台灣」音樂晚會，由副總統候選人賴清德、前行政院長游錫堃等人力挺現任區域立委吳思瑤競選連任。記者翁浩然／攝影
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吳思瑤賴清德2020選舉新北市立委2020選舉

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