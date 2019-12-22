音樂晚會 賴清德吳思瑤合唱心愛的老車站

民進黨今晚在北投區石牌國中舉辦「護國會保台灣」音樂晚會，由副總統候選人賴清德、行政院前院長游錫堃等人力挺現任區域立委吳思瑤競選連任；賴清德還與吳思瑤一起合唱作曲人陳明章寫給北投的《心愛的老車站》，強調新北投車站歸鄉是吳的努力。

音樂晚會邀集董事長樂團、金曲歌王楊烈、台語金曲歌后詹雅雯等表演，賴清德、游錫堃、民進黨主席卓榮泰等黨內幹部也到場力挺、向選民推薦吳思瑤；賴清德也展現親和力，向支持者提到今天是冬至，「吃過湯圓沒？」。

賴清德表示，吳思瑤是第一名的立委，在北投認真做事，北投的溫泉與茶產業都相當出名，吳過去都有幫忙推動溫泉季、茶文化，吳思瑤也推動新北投車站歸鄉回台北，是稱職的文化專業立委。

賴清德隨後與吳思瑤合唱音樂創造人陳明章寫給北投的《心愛的老車站》，還賴笑稱最近勤跑選舉行程，聲音有點啞，但心意最重要；賴清德也提到2019年是台灣「地方創生」元年，過去台灣是MIT，現在要推動DIY台灣設計，改變過去思維，讓台灣越來越進步，同時呼籲選民「蔡英文一票、吳思瑤一票、民進黨一票」。

游錫堃則說，這次選舉是台灣關鍵，呼籲大眾要知道中共對台灣無所不用其極，一直想拿下台灣，並舉例香港就是中共的受害者，過去港人有錯誤判斷、高唱回歸，現在半年反送中，有6000多港人被抓。