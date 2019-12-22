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郭台銘副手人選挺李彥秀 高嘉瑜：旁邊站誰不重要

2019-12-22 19:25聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

民進黨北市立委第四選區（內湖、南港區）候選人高嘉瑜今天晚上在基隆市長林右昌陪同下...
民進黨北市立委第四選區（內湖、南港區）候選人高嘉瑜今天晚上在基隆市長林右昌陪同下到內湖737夜市掃街拜票受訪。圖／高嘉瑜服務處提供
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北市立委第四選區（內湖、南港區）選情膠著，國民黨現任立委李彥秀今天由台東縣前縣長黃健庭陪同，到南港區興南街市場掃街拜票，黃健庭除表態力挺李，也分析李與郭的理念較接近，被外界解讀與民進黨對手高嘉瑜互別苗頭搶鴻海創辦人郭台銘的支持者；對此，高嘉瑜今晚受訪則說「相信民眾看得是我的表現而非旁邊站的是誰。」

高嘉瑜今天晚上由基隆市長林右昌陪同，到內湖737夜市掃街拜票受訪；高嘉瑜表示，好的政見跟好的人是不分藍綠，大家都要一起去推動、努力，她去找郭請益0到6歲國家養的預算跟政策如何去執行？未來在內科南軟的高科技產業如何跟竹科串聯？高科技產業的需求是什麼？這些都是未來進入國會需要努力的方向；她覺得如果有好的人選人才進入國會實現這些政見理念，相信郭都會支持。

高說，進入國會去當政策政見的執行者、造福全台灣民眾才是選民最關心的，倒不是誰支持誰，最重要的個人努力；她覺得每個人各自有選戰策略，李可能因為看到郭就想到必須要找其他人，若李找郭，她也覺得不意外，但能否推動這些政策想法才重要。

高也強調，選民看得是地方問政表現、努力，而非找誰站台，那些都一時的，最終還是要靠自己，「相信民眾看得是我的表現而非旁邊站的是誰。」

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