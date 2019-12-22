中角灣衝浪基地啟用 蘇貞昌侯友宜從競爭到合作

中角灣國際衝浪基地上午啟用，行政院長蘇貞昌說，這裡看見三個成功案例，其中一個是選舉正能量的展現。中角灣衝浪基地是他選新北市長的政見，但當選的是侯友宜，侯當選市長能用他的政見，請他幫忙促成，他覺得兩人都放寬心胸很棒，他也勸現在正在選舉的人，不要人身攻擊講謊話，留一點餘地以後好在一起。

蘇貞昌說，第一個成功，要肯定新北市侯市長，他市政優先，中角灣衝浪基地的完成，短短11個月為新北市賺到一個衝浪基地，要給侯市長和團隊鼓勵。

第二個成功，這是中央地方合作的成功案例，他當行政院長1月17日第一次主持行政院會，侯市長親自參加，並提出中角灣衝浪基地有必要建，侯還特別講，「這是你選舉時的政見」，第二天他們就到現場來，當時這現場能看嗎？又髒又亂，要換衣服要躲在樹後面，標示也沒有，只有內行人才來。

他來看時和侯市長說，大家合作，一起把它弄好，這個案子今天能如期如質完工，固然中央經費全額負擔，光建設費9400萬，但這中間還有很多證照核准，使用執照要新北市府合作，所以這是中央地方合作的成功案例。

第三個成功，這是選舉正能量的成功案例。中角灣衝浪基地是他選舉的政見，但當選的是侯市長，侯當選市長能用他的政見，請他幫忙促成，他也覺得這本來就是地方需要，中央地方合作前題提是兩個人放寬心胸。

蘇貞昌說，台灣每兩年選舉，如果選舉就變仇人，那朋友就越來越少，選舉時不要講一廢話，也不要人身攻擊講謊話，留一點餘地以後好在一起，他和侯友宜的選後位子不同，仍一起合作讓新北有國際級的衝浪基地，新北市民最賺。