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百人封街抗議 居民憂電信基地台對健康造成影響

2019-12-21 16:31聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市鶯歌區湖山社區上百名住戶今天上午集結，抗議該里林姓住戶設置電信基地台陳抗居民表示，自從基地台設置後身體就開始出現各種症狀，認為是電信基地台造成，但該戶堅稱，有取得國家通訊傳播委員會許可才設置基地台，雙方幾經協調並未解決，因此上街向林姓住戶抗議表達不滿。

湖山社區上百名民住戶聚集在湖山路29巷，拉起白布條高喊「基地台！滾出社區！」「屋主！出來面對！」。這場抗議的起因，是源自一名林姓住戶於2017年購一塊荒廢30年的空地，隔年年底建成一棟6層樓的透天厝，直到今年6月察覺該戶在頂樓水塔施工裝設電信基地台，附近居民便開始反彈。

根據附近住戶表示，起初對於裝設電信基地台一事並不知情，直到施工人員不斷進出才被民眾發現，居民幾經向中湖里里長游昭斌反應，才在游昭斌帶領之下進入林姓住戶家中，並證實內部有裝設電信基地台的相關設備。附近民眾表示，基地台的設置後，身體開始出現各種症狀，時常感到頭暈、頭痛、作嘔甚至失眠，因此在7月展開聯署活動，希望能藉此關閉或遷移電信基地台。

對於湖山社區的住戶對電信基地台的反彈，林姓住戶表示，現在文明社會都需要基地台，會有因電信台導致身體不適，是以訛傳訛的說法，而且電信基地台是經國家通訊傳播委員會評測合格才裝設，自己也住在裡面對此並未受到影響。

雙方幾經協調長達半年有餘，本月16日國家通訊傳播委員會向社區舉辦說明會，針對電信基地台再次進行評測，評測結果也在合格範圍，但民眾仍對此感到不滿，因此在隔日（17）申請路權，也希望能透過這次的抗議能關閉電信基地台三個月，並協議拆除遷事宜。

民眾對於裝設電信基地台一事並不知情，直到施工人員不斷進出才被民眾發現。圖／民眾提...
民眾對於裝設電信基地台一事並不知情，直到施工人員不斷進出才被民眾發現。圖／民眾提供
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湖山社區上百名民住戶聚集在湖山路29巷，拉起白布條高喊「基地台！滾出社區！」「屋...
湖山社區上百名民住戶聚集在湖山路29巷，拉起白布條高喊「基地台！滾出社區！」「屋主！出來面對！」。記者陳弘逸／攝影
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中湖里里長游昭斌收到多次居民陳情，並在抗議現場表達遷移關閉或遷移基地台的訴求。記...
中湖里里長游昭斌收到多次居民陳情，並在抗議現場表達遷移關閉或遷移基地台的訴求。記者陳弘逸／攝影
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湖山社區於7月展開聯署活動，活得多數居民聯署響應，希望能藉此關閉或遷移林姓住戶樓...
湖山社區於7月展開聯署活動，活得多數居民聯署響應，希望能藉此關閉或遷移林姓住戶樓頂的電信基地台。記者陳弘逸／攝影
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