和平島公園推西班牙食光 道地吉拿棒、蒜蝦美味免出國

配合交通部觀光局北觀處推動小鎮漫遊，基隆市和平島公園今天起至3月10日推出「小島的西班牙食光」冬季系列活動，走訪島上西班牙諸聖修道院考古現場，參觀「小島大歷史：雞籠‧社寮‧和平島」展覽，並推出班牙風味餐點，透過味蕾饗宴，穿越時空回到17世紀的和平島。

和平島擁有多元文化歷史軌跡，裝載著滿滿故事。在大航海時期，西班牙人曾在島上建築聖薩爾瓦多城及北台灣最古老的修道院。隨著考古團隊進駐，諸聖修道院牆基及前人骨骸出土。在過去，西班牙的修道院是村莊裡唯一有烤箱且原料資源充足的場所，修道院點心極其珍貴，被作為表示感謝的贈予物。

直到今日，西班牙的修女們總會在節慶時日，依循中古世紀流傳下來的美味配方，親手製作熱騰騰的點心與民眾分享喜悅。

為呼應此傳遞美味及感謝的傳統，和平島公園在今天推出「小島的西班牙食光」系列西班牙風味餐點，有修道院傳統點心、西班牙特色美食等。

包括以新鮮水果及各式香料熬煮成的西班牙香料熱紅酒、Blummer Ice西班牙藍色葡萄酒、西班牙蒜蝦、俗稱西班牙油條的經典點心吉拿棒，以及由吳則霖先生烘焙的咖啡豆加入檸檬原汁調製而成的瓦倫西亞咖啡。

今天和平島舉辦小島走讀記者會，並與在地烘焙達人「糖施」合作推出「手作耶誕禮物-小島上的修道院」活動，用帶著淡淡海洋氣息的石蓴餅代替傳統薑餅，搭一座繽紛可人的耶誕小屋。

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