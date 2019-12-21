龍山寺點燈23日報名 有民眾一個月前就排隊卡位

年關將至，許多民眾為祈求來年順遂，會到各大廟宇點光明燈，替親朋好友求平安，香火鼎盛的台北萬華龍山寺，是觀光勝地，也是地方信仰中心，每年前往點燈的民眾都大排長龍，形成「板凳海」畫面，今年點燈報名12月23、24日登場，現場已陸續出現排隊人潮，甚至有民眾一個月前就開始排隊，為搶得點燈先機。

因應民眾大量點燈需求，龍山寺今年準備約20萬盞燈，23、24日上午6時發放800張號碼牌，7時開始受理報名，廟方表示，每人限領一張號碼牌，一張號碼牌最多可點5戶燈，領取號碼牌者請在當日晚間10時前入寺報名，25日起民眾則可至龍山寺西園路側門領號報名。

為避免民眾擠破頭卡位點燈，廟方針對最熱門、祈求身體健康的藥師燈，準備近6萬盞，光明燈也約有10萬盞，其餘像是吉祥燈、財神燈等，都是一盞600元，要讓人人有燈點，並在除夕夜舉辦點燈儀式，為信眾祈求來年平安。

儘管距離報名日還有2天，但龍山寺西昌街後門早已有排隊人龍，排在前幾位的民眾甚至一個月前就開始排隊，有民眾說，來龍山寺報名點燈是每年慣例，雖然知道廟方供燈數量充足，但多年來已經習慣，便早早開始排隊，不過也有人認為不必刻意搶頭香，重點是心中要虔誠。