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挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

龍山寺點燈23日報名 有民眾一個月前就排隊卡位

2019-12-21 13:29聯合報 記者郭頤／台北即時報導

年關將至，許多民眾為祈求來年順遂，會到各大廟宇點光明燈，替親朋好友求平安，香火鼎盛的台北萬華龍山寺，是觀光勝地，也是地方信仰中心，每年前往點燈的民眾都大排長龍，形成「板凳海」畫面，今年點燈報名12月23、24日登場，現場已陸續出現排隊人潮，甚至有民眾一個月前就開始排隊，為搶得點燈先機。

因應民眾大量點燈需求，龍山寺今年準備約20萬盞燈，23、24日上午6時發放800張號碼牌，7時開始受理報名，廟方表示，每人限領一張號碼牌，一張號碼牌最多可點5戶燈，領取號碼牌者請在當日晚間10時前入寺報名，25日起民眾則可至龍山寺西園路側門領號報名。

為避免民眾擠破頭卡位點燈，廟方針對最熱門、祈求身體健康的藥師燈，準備近6萬盞，光明燈也約有10萬盞，其餘像是吉祥燈、財神燈等，都是一盞600元，要讓人人有燈點，並在除夕夜舉辦點燈儀式，為信眾祈求來年平安。

儘管距離報名日還有2天，但龍山寺西昌街後門早已有排隊人龍，排在前幾位的民眾甚至一個月前就開始排隊，有民眾說，來龍山寺報名點燈是每年慣例，雖然知道廟方供燈數量充足，但多年來已經習慣，便早早開始排隊，不過也有人認為不必刻意搶頭香，重點是心中要虔誠。

廟方強調，今年供燈數量相當充足，儘管報名首日(23日)和24日僅發放800張號碼牌，但民眾仍可在其他日子前來點燈，不需要特地搶在報名頭兩天，同時避免徹夜辛苦排隊、既省時也方便。

年關將至，許多民眾為祈求來年順遂，會到各大廟宇點光明燈，替親朋好友求平安，香火鼎...
年關將至，許多民眾為祈求來年順遂，會到各大廟宇點光明燈，替親朋好友求平安，香火鼎盛的台北萬華龍山寺，便是許多信眾首選。記者郭頤／攝影
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每年前往龍山寺點燈的民眾都大排長龍，形成「板凳海」畫面，今年有民眾一個月前就開始...
每年前往龍山寺點燈的民眾都大排長龍，形成「板凳海」畫面，今年有民眾一個月前就開始排隊，為搶得點燈先機。記者郭頤／攝影
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龍山寺除夕夜

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