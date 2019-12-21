貼近產業並提升英語力 新北市推職場英語體驗營

新北市以多元方法讓高職生更靠近產業、增強英文力，如透過「職場英語體驗營」結合科技校院及產業資源，讓學生在實境學習場域，與職場無縫接軌，提升未來的職場就業力。目前已與亞東技術學院、景文科大、台北萬豪酒店及淡水莊園婚紗攝影基地等合作，開設設計、家政、餐飲等群科體驗營。

開設在亞東技術學院的體驗營以「機能時尚流行設計」為主題，讓學生瞭解機械射出成型製程及現今設計產業、織品時尚及製衣產業是如何結合，也有工廠縫紉師職能、產線基地體驗課程。課程中，穿插學習製衣、織布、印染等織品相關英文字彙。

一名樟樹實創高中王姓學生說，看到一台又一台大型紡織機器不停運作，就期待製作自己設計的布料與服裝，除瞭解材料成份，更要分析出最佳適用性。復興商工李姓學生說，從課程瞭解到時尚產業並不像表面上的光鮮亮麗，需要有極大的熱忱，但他願意接受挑戰。

教育局技職科長蔡秉欣表示，職場英語體驗營常會跨域整合不同的職群，例如透過機能時尚紡織品類產線基地帶領學生體驗不同產業，結合「職涯探索」與「職能發展」協助學生提升未來就業市場所需專業能力及職場專業英語力。