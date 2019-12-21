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東來大廈全拆除 中正東路、學府路人行道恢復使用

2019-12-21 12:52聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市淡水海砂屋東來大廈自今年10月起進行拆除工程後，不到1年時間，昨已全數拆除完畢，後續將重建為一棟15層的集合住宅，並留設人行道供民眾通行，另，因拆除時而封閉的中正東路也恢復人行道及行人穿越線，以減少對用路人的影響。

新北市工務局表示，市府依照建築法第81條，要求所有權人限期分階段自行拆除建築物，除了請專業技師公會進行評估外，市府也積極協助輔導拆除，完成地上結構拆除後，後續也將進行地下結構回填及大樓重建工程。

重建的大樓未來將成為一棟地上15層、地下2層的集合住宅，地下樓層皆為停車場，提供24個汽車停車格，而建物周邊也會留設3.5公尺以上寬度作為人行步道，讓附近居民將有安全舒適的活動空間，也讓今發布的都更事業計畫進度往前邁進一大步。

另外，在東來大廈拆除期間而暫時封閉的博愛街及改變的人行動線，因建物結構已拆除，為減少用路人的影響，市府與東來大大廈住戶協調，大樓拆除後仍保留原有通行空間，提供人行動線給民眾使用。

而除了還因施工而封閉的博愛路外，中正東路昨已恢復人行道撲面、號誌、防撞桿，學府路側則新設43格機車停車格，盼減少對用路人的影響。

淡水東來大廈海砂屋是新北市都更指標案件，原為地上7層、地下2層的老舊建物，在2012年被鑑定為高氯離子鋼筋混凝土建築物，後續更因構造劣化嚴重及疏於管理，發生多起外牆磁磚及混凝土塊剝落、樓板破裂等公安事件，因此在今年10月起進行拆除。

淡水東來大廈已拆除完地上結構物，住戶同意讓出原有騎樓寬度供民眾通行。圖／新北市工...
淡水東來大廈已拆除完地上結構物，住戶同意讓出原有騎樓寬度供民眾通行。圖／新北市工務局提供
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淡水東來大廈已拆除完地上結構物，住戶同意讓出原有騎樓寬度供民眾通行。圖／新北市工...
淡水東來大廈已拆除完地上結構物，住戶同意讓出原有騎樓寬度供民眾通行。圖／新北市工務局提供
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淡水東來大廈已拆除完地上結構物，住戶同意讓出原有騎樓寬度供民眾通行。圖／新北市工...
淡水東來大廈已拆除完地上結構物，住戶同意讓出原有騎樓寬度供民眾通行。圖／新北市工務局提供
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