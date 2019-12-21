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挺韓大遊行即將登場 人潮湧入警力戒備

東北季風發威萬里蟹肥美豐收 龜吼漁夫市集明滿千送百

2019-12-21 11:32聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

萬里蟹產季近尾聲，但近期東北季風持續發威，西北漁場冬蟹產量豐富，每個捕蟹船主出海都豐收，大又肥美，萬里蟹產季仍未結束，不少民眾趁著年前到新北市萬里區品嘗海鮮，龜吼漁夫市集明天舉辦「指定攤商滿千送百」活動促銷。

「大出了！萬里蟹來啦！」捕蟹船主吳兩成高興表示，他說，隨著強烈冷氣團到來，萬里蟹大量集中在西北漁場，每個捕蟹船主出海都豐收。近期的萬里蟹品質肥美肉質鮮甜，趁著天氣好海象平穩，漁船主都笑著回港卸貨馬上又再度出海，希望把握最後產季。

龜吼漁市集在年前舉辦「指定攤商滿千送百、滿2千送2百」的優惠活動， 龜吼漁夫市集內主打在地漁船捕撈的生鮮漁獲，新北特產「萬里蟹」近期也正逢大出的時期，遊客可以在市集找到最新鮮最實惠的螃蟹及海鮮，不論是回家自行烹煮或現場代客料理都可。

附近店家說，麻油萬里蟹是今年最火紅的特色烹調方式，也是沿海地區漁民家庭為了暖身的家常料理，以麻油或藥膳快炒烹煮，不僅能品味鮮醇溫潤的麻油高湯，更能吃到當季最鮮嫩飽滿的萬里蟹肉，高湯搭上麵線作主食。

農業局長李玟表示，今年因為晚冬，很難得這時節還能看到萬里蟹大出的場面，新北市府也在此時完成了龜吼漁港周邊道路拓寬工程，愛嘗鮮的饕客們歡迎在年前品嘗最鮮甜的萬里蟹。當然不僅有龜吼漁港吃得到，想要去石門區遊憩的旅客們，也可在此時到鄰近的富基漁市，同樣可以買到品質優質的新鮮萬里蟹。

東北季風發威萬里蟹肥美豐收，龜吼漁夫市集明滿千送百。圖／新北市農業局提供
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東北季風發威萬里蟹肥美豐收，龜吼漁夫市集明滿千送百。圖／新北市農業局提供
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萬里蟹龜吼漁港

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