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大稻埕碼頭貨櫃市集 北市河濱自行車最熱門路線

2019-12-21 07:26聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市河濱自行車道長達112公里，可串聯全市28個河濱公園，今年北市水利處完成自行車道總體檢，改善延平、雙溪、百齡左岸及彩虹河濱公園的7處易積水路段，周末不妨騎鐵馬優遊河濱。

北市水利處河川管理科科長范振峰表示，今年總體檢也找出包括龍山河濱公園、延平河濱公園等車道寬度不足拓寬6處，未人車分道3處，動線不佳改善3處，將於109年完成改善。

范振峰表示，北市河濱自行車道各有不同的特色，其中，「淡水河自行車道」經過大稻埕碼頭，這裡不但是欣賞夕陽的好地方，廣場上的戎克船也是民眾最愛的拍照點，沿路遊騎之餘，還可以走訪相鄰的文化古蹟，陶醉於文化洗禮。

淡水河自行車道還有一個亮點，就是周邊去年開始委外招商，成立貨櫃市集，有不少文創小物，又串連大稻埕商圈，有吃有玩有美景，因此成為北市車友最熱門的路線。

北市河濱自行車道主要分基隆河、淡水河及新店溪三大河系，以主題分橫跨新北共6大路線，包括基隆河左右岸親水自行車道、社子島環島與二重疏洪道自行車道、景美溪左右岸親子生活自行車道、新店溪、大漢溪與淡水河自行車道、雙溪生活水岸自行車道，和關渡、金色水岸、八里左岸自行車道。

「淡水河自行車道」經過大稻埕碼頭是欣賞夕陽的好地方；「基隆河左右岸親水自行車道」途經大直橋，放眼望去盡是綠野草皮，十分遼闊，遊客若是從右岸的美堤疏散門進入，則可以遠眺101大樓；「新店溪自行車道」沿岸有許多浪漫藝術造景的古亭河濱公園。

「雙溪生活水岸自行車道」位於景色優美的雙溪河畔，最貼近住宅區，且維護得極為完善的短小精緻路徑；「社子島環島自行車道」途經北市難得的河濱濕地生態，每年都吸引許多人前往賞鳥和觀察溼地生態。

「社子島環島自行車道」擁有北市難得的河濱濕地生態。圖／北市水利處提供
「社子島環島自行車道」擁有北市難得的河濱濕地生態。圖／北市水利處提供
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「基隆河左右岸親水自行車道」放眼望去盡是綠野草皮，十分遼闊。圖／北市水利處提供
「基隆河左右岸親水自行車道」放眼望去盡是綠野草皮，十分遼闊。圖／北市水利處提供
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「雙溪生活水岸自行車道」位於景色優美的雙溪河畔。圖／北市水利處提供
「雙溪生活水岸自行車道」位於景色優美的雙溪河畔。圖／北市水利處提供
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「新店溪自行車道」有許多浪漫藝術造景的古亭河濱公園。圖／北市水利處提供
「新店溪自行車道」有許多浪漫藝術造景的古亭河濱公園。圖／北市水利處提供
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「淡水河自行車道」經過大稻埕碼頭，加上貨櫃市集有吃有玩有美景，成為北市最熱門自行...
「淡水河自行車道」經過大稻埕碼頭，加上貨櫃市集有吃有玩有美景，成為北市最熱門自行車路線。圖／北市水利處提供
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車道自行車淡水河

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