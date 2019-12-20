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台中公告地價平均降2成 地王新光三越公告現值跌3%

2019-12-20 17:31聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市明年度公告土地現值、公告地價雙雙調降，公告現值平均下跌0.98%，台中地王仍是西屯區惠國段的新光三越，每坪下跌6.8萬元；公告地價下跌20.06%，全市29區都下跌，市府估計94%持有人的地價稅都會減少。

台中市105年公告地價調整平均大漲38.25%，帶動地價稅暴漲引發民怨，台中市長盧秀燕上任後，強調要輕稅簡政，近期藍綠議員都關心公告地價調整，呼籲市府要順應民意調降。台中市地價評議委員會今下午開會後，果然公告現值、公告地下雙雙下跌。

地政局長吳存金說，公告現值採取每年調整，作為課徵土地增值稅的依據，地價評議委員會今下午開會，考量近期土地市場價格微幅下跌，為反映市場動態，109年公告土地現值微幅調降，全市公告現值平均下跌0.98%。

地政局表示，公告現值調整後，台中地王仍由新光三越台中店所在的惠國段93地號蟬聯，109年公告現值每坪約218萬元；108年公告現值為224.8萬元，約下跌3個百分點。

市府強調，除部分開發區微幅調漲，其餘區段多持平或下跌，調整後公告現值占市價比為90.31%，仍符合內政部公告土地現值達市價9成的目標。

攸關地價稅的公告地價部分，地政局表示，經地價評議委員會決議，台中市109年度平均調降20.06%，全市29個行政區都下跌，全市約94%納稅戶的地價稅都會減少，平均每戶約減少2500元。

地政局表示，公告地價跌幅最多的是西屯區，下跌32.26%，主因是105年西屯區公告地價調漲高達101.29%，今年進行合理調降；中區也下跌31.75%，藉此促進區域在發展。

台中市明年度公告土地現值、公告地下雙雙調降，地王仍有新光三越台中店蟬聯，不過公告...
台中市明年度公告土地現值、公告地下雙雙調降，地王仍有新光三越台中店蟬聯，不過公告現值每坪下修3%。圖／台中市新聞提供
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