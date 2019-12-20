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耶誕送暖到偏鄉 貢寮小朋友有保暖外套

2019-12-20 20:25觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導

國泰世華銀行基金會與英紡企業來到了貢寮區舉行耶誕送暖活動，在地國小、幼稚園的小朋...
國泰世華銀行基金會與英紡企業來到了貢寮區舉行耶誕送暖活動，在地國小、幼稚園的小朋友一人一件保暖外套等物資。 圖／觀天下有線電視提供
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國泰世華銀行基金會長達十八年在各地偏鄉做慈善公益活動，今(20)日與英紡企業來到了貢寮區舉行耶誕送暖活動，在地國小、幼稚園的小朋友一人一件保暖外套，還有抱枕、零食等耶誕禮物，孩子們每人手上收穫滿滿。

今天的耶誕送暖活動，貢寮區的小朋友們都相當興奮，總共五所國小，去年和美、貢寮兩國小已舉辦過活動，今年國泰世華基金會又前來為澳底、福隆、福連三校送聖誕禮，並邀請學生上台介紹母校，看到偏鄉孩子們大方精彩的表現，大家都相當鼓勵。

偏鄉的孩子們在聖誕節沒有太多過節娛樂的方式，基金會特別帶來魔術及歌唱表演，看台上憑空變出鴿子，從嘴中變出絲巾，孩子們都笑呵呵，歌手精湛地演唱冰雪奇緣歌曲，孩子們開心地站起伴舞，可愛又熱鬧。

市議員林裔綺表示，相當感謝國泰世華銀行基金會與英紡企業今天特地遠道而來，帶給貢寮孩子們一人一件媲美服飾名牌同款材質的保暖外套，讓偏鄉孩子們都能有舒適的禦寒衣著，並拿著最愛的抱枕與零食快樂回家，期許小朋友記著這份愛心，以後有能力也要幫助需要的人。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，能來偏鄉帶給國小、幼稚園孩子們溫暖是件很榮幸的事，連續十八年，看見有些「小樹」逐漸成長為能幫助他人的「大樹」，樂見這樣的循環，大家一起守護台灣、愛護台灣。

貢寮偏鄉保暖

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