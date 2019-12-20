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地瓜囝仔開故事館 北海岸產業新創生

2019-12-20 20:30觀天下 記者廖品涵／金山報導

金山知名的汪汪地瓜園在賴家三兄妹青年返鄉經營15年來逐漸打出知名度，在台二線旁的...
金山知名的汪汪地瓜園在賴家三兄妹青年返鄉經營15年來逐漸打出知名度，在台二線旁的第二據點地瓜園故事館正式開幕。 圖／紅樹林有線電視提供
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金山知名的汪汪地瓜園在賴家三兄妹青年返鄉經營15年來逐漸打出知名度，在台二線旁的第二據點地瓜園故事館已正式開幕，期待要透過產業故事館將汪汪地瓜園的奮鬥故事呈現，並提供更多有別於焢窯之外的全新體驗。

汪汪地瓜園賴家龍說，有別與山上的地瓜園，故事館雖然是水泥建築，不過透過ＶＲ技術可以感受挖地瓜的實境，還有琳瑯滿目的地瓜食品，就連金山當地人才知道的隱藏版美食甜不辣、香腸、蘿蔔糕都一起來推廣行銷，推動金山地瓜並顧及地方特色產業與在地共生、共好。

此外來參與開幕活動的市議員也給予滿滿期許，期待能夠中央地方一條心，為在地產業創生挹注資源，作為創生青年最堅實的後盾，也要讓這個金山第一個創生案例地瓜故事館永續經營下去，讓青年返鄉的成功被共多人知道，藉此也吸引更多青年回家鄉打拼。

金山區長陳國欽表示，地方創生元年，區公所與在地青年們極力爭取地方創生計畫，而汪汪地瓜園故事館的成立也成為金山地方創生的重要指標與里程碑，期待在行銷金山創立金山地瓜品牌的同時，也能夠吸引更多的返鄉青年有志一同，共同來為家鄉努力，金山的韓吉囝仔要讓家鄉產業更多元升級，也要行銷家鄉的美麗被更多人看見。

金山青年建築

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