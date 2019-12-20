和平島西班牙教堂遺跡考古 挖出15具遺駭有的像在祈禱

又挖到了！基隆市文化局大基隆歷史場景再現，和平島西班牙修道院考古現場，昨又挖掘到遺駭，清楚看出手交握在胸前，像祈禱狀，這已是今年第10具遺駭，若包括幾年前中研院團隊的發挖，遺駭數已累積至15具，文化局長陳靜萍表示，此基地將會全面開挖，期盼教堂遺跡能全區重現。

大基隆歷史場景再現計畫中的聖薩爾瓦多考古計畫，委託中研院院士、清大人類學研究所所長臧振華率領西班牙研究團隊，在和平島的兩處停車處預定地進行考古發掘，西班牙修道院教堂範圍，走勢，教堂內外墓區已經清楚。

考古人員說，這次出土的骨駭，很明顯看到雙手握在胸前，像是在祈禱，也有人雙手交疊在腹部。其中手勢疊放在腹部，頭朝南邊，推論他的身分比外面來的人還高一些，才會葬在教堂內。頭朝西邊，手交握在胸前，像祈禱狀，是在教堂周邊的墓葬，這要驗DNA，看是當地的原住民，漢人，或是受西班牙宗教影響受洗的人，需要進一步證明。

文化部次長蕭宗煌今天在文化部綜合規劃司副局長魏秋宜，及文化資產局副局長邱建發等人的陪同下，至和平島的考古現場進行會勘，看到現場出土的遺駭及大量文物，同行訪視人員都感到相當振奮，也認為這是文化部再造歷史現場計畫的一大亮點。

由於和平島的考古現場續新的出土發現，7月曾經來台的西班牙學者Elena Serrano Herrero與Mar Torra P’erez心繫基隆，於11月20再度來台參與平一路的發掘工作。

文化局長陳靜萍表示，平一路考古現場從今年5月開挖至今，已經發掘有10具遺駭，其中1具是空棺，也發現包含西式皮帶扣、十字架、疑似子彈鐵球、克拉克瓷等西方文物，初步估計年代推進到圓山文化及鐵器時代。

另外，和一路考古現場，則是地層翻擾較嚴重，但仍發現非常大量的圓山文化同時期以來的文物，包括之前已在停車場中發掘到史前貝塚，及與十三行遺址出土相似的印紋陶，都在在顯示和平島的歷史的深度及文化廣度。