大安濱海樂園成為世界級旅遊勝地 議員提「三大重點」

為了提升遊憩品質，台中大安濱海樂園設施進行更新，今天舉行工程說明會，台中市議員吳敏濟呼籲市府，要將大安濱海樂從地區性的海水浴場推升至全國性，甚至世界級的旅遊勝地，需要儘速完成望海媽祖雕像、沙雕美術館及景觀橋。

工程顧問公司報告，改善工程針對園區景觀做了許多更新及調整，遊客中心正前方沙灘上的木構長廊已遷移到游泳池畔，屋頂瓦片改採防水、隔熱材質，提供泳客遮陽休息的場所。另外，泳池防水層一併更新，舊有的防水層凸起斑剝，影響水質清淨度，目前防水層已經磨除，近日將重新漆上三道防水層。

大安沙雕音樂季已逐漸打響「中大安」的知名度，北園小客車停車位用琴鍵來設計，行人動線用音符和五線譜做為引導，加強音樂的意象，完成後透過空拍將是一幅別有趣味的風景。 擋住最佳海景的木構長廊遷移後，原址將改成一座平台，無論舉辦表演活動或是搭設舞台都很方便，另一座沖洗身上沙子的長廊也將改建，從海堤上向外延伸至長廊上方做為挑高的觀景平台。

台中市風景區管理所表示，大安濱海樂園此次更新計畫市府編列2000萬元，完工後可望延長遊客停留的時間，願意在露營區過夜，促進大安觀光的發展，工程預計明年2月底完工。