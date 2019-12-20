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故宮推創意感化教育課程 誠正逆風少年饒舌唱心聲

2019-12-20 14:45聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

國立故宮博物院以既有文物為核心，結合跨領域專業，自今年3月以來與少年矯正機關誠正中學攜手合作，教導學生有關戲劇詮釋、藝術手作、數位自造及音樂創作等作品布置展示，即日起自12月29日在學校禮堂舉辦「聽見上河的聲音」展覽，由學生擔任導覽員，解說9個月來的學習創作成果，邀請民眾前來欣賞。

學生透過古典詩詞來看押韻、對仗，並將相關概念運用到歌曲創作，將自身經歷與心聲唱出來，由於課程太熱門，學校特別舉辦海選比賽，從50名學生中選出7名，並邀請音樂人來教學生自創饒舌歌，學生今天在台上賣力演出，獲得台下熱烈掌聲。

除了歌曲創作，故宮也再現清朝中葉興起的大型古帆船「同安船」，誠正中學教師引領學生藉此學習「動力科學」，利用太陽能、化學能讓船動起來；也利用ＶＲ科技重現古代文物，讓學生穿越時空，身歷古畫其境。

國立故宮博物院教育展資處處長徐孝德表示，故宮這幾年來積極推動文化平權，這幾年在數位作品發展上也更上一層樓，獲得國際肯定，作品接地氣、在地化，除了在各縣市展出，也到封閉式的機構做感化教育推廣，讓學生有機會利用故宮元素創作。

徐孝德指出，故宮跟誠正合作第一次是在102年，事隔6年再次回來，這次的主題是清明上河圖，是百工百業的縮小版的寫照，故宮與心突破職涯探索協會合作，希望學生了解職業不分貴賤，只要肯努力就能把工作做好，就能得到社會的尊重，也透過活動找到自己的興趣，提前為離校後的職涯規畫與社會適應作心理準備。

校長陳宏義表示，故宮特別與學校合作，讓學生發揮創意與巧思，用自己、家人、朋友、故鄉、思念、願望、悔恨、謀生等作為創作主題，各自演繹古文物表達心聲。

他看到學生從進來時的迷茫到接觸這次課程後，能自信地站上舞台表演、導覽解說學習創作成果，期望透過矯正教育將孩子過去的黑白變成彩色，陳宏義也說，希望此展能讓大眾認識矯正教育及孩子們。

誠正中學即日起自12月29日在禮堂舉辦「聽見上河的聲音」展覽，由學生擔任導覽員，...
誠正中學即日起自12月29日在禮堂舉辦「聽見上河的聲音」展覽，由學生擔任導覽員，解說9個月來的學習創作成果，邀請民眾前來欣賞。記者陳斯穎／攝影
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國立故宮博物院自今年3月以來與少年矯正機關誠正中學攜手合作，教導學生有關戲劇詮釋...
國立故宮博物院自今年3月以來與少年矯正機關誠正中學攜手合作，教導學生有關戲劇詮釋、藝術手作、數位自造及音樂創作等作品佈置展示。記者陳斯穎／攝影
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學生透過古典詩詞來看押韻、對仗，並將相關概念運用到歌曲創作，學生今天在台上賣力演...
學生透過古典詩詞來看押韻、對仗，並將相關概念運用到歌曲創作，學生今天在台上賣力演出，獲得台下熱烈掌聲。記者陳斯穎／攝影
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