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機車格收費一條街兩樣情？北市停管處：會維持一致性

2019-12-20 13:38聯合報 記者郭頤／台北即時報導

林亮君接獲民眾陳情，反映長春路上有一半路段的機車格，開始設置收費區黃色軟管，另一...
林亮君接獲民眾陳情，反映長春路上有一半路段的機車格，開始設置收費區黃色軟管，另一半卻沒有，不知道是否一半要收費，一半不用，對於收費範圍感到疑惑。圖／林亮君提供
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北市繼汽車停車格全面收費後，市長柯文哲去年再拍板，分四階段逐步完成機車格全面收費，明年將推動第二階段捷運站周邊地區收費。但議員林亮君近來接獲民眾陳情，抱怨機車格收費範圍「一街兩制」，住家前的一半路段有收費，另一半卻沒有，民眾相當困惑，也質疑市府是如何畫設收費範圍。

林亮君說，南京復興捷運站周邊明年1月初將實施機車格收費，但有民眾發現長春路上有一半路段的機車格，開始設置收費區黃色軟管，另一半卻沒有，不知道是否一半要收費，一半不用，對於收費範圍感到疑惑。

林亮君指出，第二階段收費範圍以捷運站點為中心，方圓500公尺內機車格實施收費，某些路段勢必會因此被切成兩半，北市府要如何界定收費範圍，避免「一街兩制」情況發生，都要有詳細規畫，維持收費一致性，否則收費範圍都是市府自己說的算，人民還是一頭霧水。

林亮君強調，如果未來要朝向全市機車格收費，分階段實施是可行的，但市府應該要有明確的時程表，不然先開始實施收費地區的居民，會有被多收錢的感受。她直言，這個政策擬定時有點混亂，市府應把相關配套措施一倂規畫，而非政策有衝突時，才想辦法解套。

停管處科長羅志浩表示，畫設收費區以捷運站方圓500公尺為原則，但如果有部分路段被切割成兩部分，會再往外畫設一個街廓，讓收費區是一個完整路段，避免「一街兩制」；至於民眾反映的長春路問題，羅說，長春路另一半路段的黃色軟管，會按施工期程陸續設置，收費區是完整路段、也維持收費一致性。

羅志浩進一步說明，初步規畫收費路段時，會到當地與里長溝通、討論，讓在地居民了解政策走向，實施收費的路段也會設置標示牌，方便民眾辨識，如果居民對於收費區界定有特殊疑問，則會以個案方式處理，收費措施上路前，也會向外界公布說明。

北市路邊機車格約22萬格，目前約有2萬格實施收費，為避免民怨，北市分四階段推動機車格全面收費，第一階段鎖定16個商圈，第二階段則在捷運站周邊，第三階段以市區主要幹道為主，第四階段才會擴及巷弄。

林亮君接獲民眾陳情，反映長春路上有一半路段的機車格，開始設置收費區黃色軟管，另一...
林亮君接獲民眾陳情，反映長春路上有一半路段的機車格，開始設置收費區黃色軟管，另一半卻沒有，不知道是否一半要收費，一半不用，對於收費範圍感到疑惑。圖／林亮君提供
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