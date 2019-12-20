租屋糾紛多 房客最怕漏水 房東怕「歹厝咖」

房價高，不少人租房子，不過租屋「眉角」多，房客怕遇到惡房東，房東也怕碰上「歹厝咖」。租賃公會強調，房東、房客有租屋問題，可透過消保官或地政局的租賃糾紛諮詢解決，也可委託專業的租賃服務業者，可避免租屋糾紛。

租賃公會全國聯合會理事長鄭俊杰說，租房子考驗房東的識人能力，最怕遇到不好的房客，拖欠房租事小，要是在租屋處拉K吸毒，趕都趕不走；房客最怕房子漏水，熱水器等設備損壞，房東若不妥善處理，往往會影響居住品質。

鄭俊杰說，租約結束點交房屋時，房東怕房子遭破壞，或房客留下大型廢棄物，房客擔心房東藉故扣留押金，例如嫌牆面汙損或要求清潔費等，租約結束後反而衍生糾紛，雙方契約應明訂清楚，或委託租賃服務業媒合，可避免糾紛。

公會表示，有房客在承租期間，浴室浴缸等設施損壞應該由誰來負擔？應就使用狀況去討論，不過浴缸等設備有折舊問題，應納入考慮；房子有人住都會有自然使用的痕跡，租賃雙方若有爭議，可找消保官或地政局調解。