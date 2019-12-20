北市再添6輛小型掃街車 跨年夜上工清掃

去年跨年北市環保局投入14部小型掃街車，加速環境清掃速度。 資料照／北市環保局提供 分享 facebook 台北市環保局表示，自民國106年開始引進小型掃街車，至今已有16輛清掃主幹道及廣場等；今年再引進6輛全電動小型掃街車，於跨年夜投入環境清掃工作。

環保局表示，傳統上以清潔隊員清掃街道環境，雖可掃除垃圾、菸蒂、落葉等廢棄物，但無法掃除落塵及細顆粒塵土，這些塵土隨車輛行駛道路被輪胎及氣流捲揚進入空氣，即成為環境中懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）等來源。

環保局說，小型掃街車作業過程中可藉由微細水霧抑制塵土捲揚，並有效運用掃刷及吸塵功能深層清除路面及孔隙中塵土。107年小型掃街車共計清掃街道3萬2335.8公里，掃除塵土214.272公噸，北市107年PM2.5年平均濃度也首度符合環境空氣品質標準，達14.6微克/立方公尺。

環保局指出，電動小型掃街車使用高效鋰鐵電池為電力，不會排放二氧化碳及廢氣，加上低噪音特性，更適合運用於社區、巷弄等寧靜地區。自109年起電動小掃將運用於信義、中正、松山、萬華、中山及大安等6個行政區之環境清掃，時間為每日上午8時及下午1時30分後。

此外，2020年跨年當天，北市首批電動小掃將一併投入清掃行列，搭配700名清潔人員及學生環保義工團體，共同參與跨年環境維護工作。