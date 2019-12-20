中山大學性別友善宿舍傳浴室偷拍！友善共學非偷拍共學

圖為中山大學校園內的翠亨山莊。新華社資料照 分享 facebook

中山大學傳出性別友善宿舍有女學生沐浴時被偷拍事件，校方緊急補強浴室隔板、在入口處加裝監示器。中山大學學生會長莊皓鈞表示，性別友善宿舍原本立意良善，這是個案，「友善性別的共學，絕對不是偷拍的共學。」

發生偷拍事件的是在中山大學A棟宿舍，也是性別友善宿舍，全棟有兩個樓層，開放男女在同樓層混宿。偷拍事件發生在12月中，一名女學生在洗澡時，有人持手機從下面門縫伸進來偷拍，女學生趕快通知教官處理。

校方表示，此案件已交由生輔組處理，學校也請廠商補強浴室隔板、並在沐浴間入口處加裝監視器，希望住在混合層的學生能自我要求。

中山大學學務長楊靜利表示，無論是否為性別友善宿舍都可能發生偷拍，目前學校已有補強措施，只要有環境上的疏失，學校就會改進。

中山大學是從106學年度起試辦「無性別宿舍」，入住的學生都要繳交家長同意書。校方表示，設置無性別宿舍是有鑑於教育部的「跨域創新」學習要求，同學們課後進行小組討論 的頻率與時間大幅增加，原來的男女分宿與異性進入限制的安排變成學習的阻礙，而提供各種類型的無性別宿舍。為回應同學於宿舍共同討論課業的需求，同時也展現中山大學多元包容的精神。

性別友善宿舍內所有的浴室與廁所，都整修符合性別友善浴廁標準，也就是每間浴室及廁所均獨立隔間。原則上男女分層，但因為男女申請人數不一定恰好各樓層房間的倍數，因此有一層男女混合。