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「開臺媽祖駐台400年」紀念活動 柯文哲出席

2019-12-20 11:14攝影中心 記者曾吉松／即時報導

台北市長柯文哲上午出席新港奉天宮舉辦的「開臺媽祖駐台400年紀念-馨護台灣、騎島平安 環島自行車祈福」活動啟動，對於民進黨將通過「反滲透法」的立法，柯文哲受訪表示，反滲透法規範的對象是台商，還有台灣人民，但在兩岸密切交流的狀態下，不小心就踩到地雷，這就變成人人自危。

柯文哲上午出席新港奉天宮舉辦的「開臺媽祖駐台400年紀念」活動。對於民進黨將通過...
柯文哲上午出席新港奉天宮舉辦的「開臺媽祖駐台400年紀念」活動。對於民進黨將通過「反滲透法」立法，柯文哲受訪表示反滲透法規範的對象是台商，還有台灣人民，但在兩岸密切交流的狀態下，不小心就踩到地雷，這就變成人人自危。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午出席新港奉天宮舉辦的「開臺媽祖駐台400年紀念-馨護台灣、騎島...
台北市長柯文哲上午出席新港奉天宮舉辦的「開臺媽祖駐台400年紀念-馨護台灣、騎島平安 環島自行車祈福」活動啟動。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲上午出席新港奉天宮舉辦的「開臺媽祖駐台400年紀念-馨護台灣、騎島...
台北市長柯文哲上午出席新港奉天宮舉辦的「開臺媽祖駐台400年紀念-馨護台灣、騎島平安 環島自行車祈福」活動啟動，對於民進黨將通過「反滲透法」的立法，柯文哲受訪表示反滲透法規範的對象是台商，還有台灣人民，但在兩岸密切交流的狀態下，不小心就踩到地雷，這就變成人人自危。記者曾吉松／攝影
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反滲透法柯文哲

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