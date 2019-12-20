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漢生醫療人權園區動工 歷史建築修復啟動

2019-12-20 06:33中央社 新北19日電

樂生療養院是台灣第一座漢生病收留所，於西元1930年日治時期迄今已89年，行政院106年通過「樂生園區整體發展計畫」今天動工修復歷史建築成為漢生醫療人權園區。

衛福部樂生療養院表示，樂生療養院園區內歷史建築當中，以王字型建築最具代表性，因此，政府斥資新台幣10億7千萬元打造漢生醫療人權園區，「王字型建築二三進、大廚房、東高雄舍、大同舍、福利舍」等6棟列為第1批修復的歷史建築，其他建築也將陸續動工，預計於113年前完成62棟的歷史建築修復計畫。

樂生療養院院長施玲娜指出，修復王字型二三進建築物外，也即將在明年重建王字型一進，著名的王字型建築初建時期，實為三座磚造平行建築房舍，中間由一個木造中央走廊貫穿，形成三橫一豎類似王字的格局配置。

她說，王字型建築第一進為廳舍、第二進為治療室與醫藥室、第三進為重病室，早期醫療能透過此動線設計，將感染管制的概念導入，也是王字型建築如此具有醫療意義之處。

她表示，未來王字型建築及周邊12棟附屬建物將原地重建規劃作為漢生醫療人權博物館的核心區域，待62棟歷史建築修復完成，一個集結文化景觀、歷史建築、休閒小憩的醫療人權園區將賦予樂生舊院區全新風貌。

歷史建築修復樂生療養院

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