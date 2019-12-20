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侯友宜擬設第2行政中心 相中前新燕土地變更

2019-12-20 06:34中央社 新北19日電

新北市長侯友宜就職週年記者會宣布將在三重設第2行政中心，原來市府相中曾因食安風暴遭中止開發的前新燕廠區變更案，全案明天送市府都審會審查，預估可順利闖關。

侯友宜昨天強調新北除溪南新板特區及溪北的新莊副都心外，他將在三重建設第2行政中心，藉軸線3中心來翻轉新北成為大台北的中心，而這項計畫相中就是前新燕工業區的工變住商的都市計畫變更案。

這塊占地約1.7萬多坪工業區土地原是味全企業的三重食品廠。民國 87年時賣給新燕紡織公司，但是新燕遇亞洲金融風暴倒閉，頂新集團入主味全後又在2010年以新台幣101.69億元標回來，並提出工業區變更住商的都市計畫變更案。

但因頂新集團因食安風暴引爭議，也使得這塊地的變更程序備受外界質疑，因此，新北市政府2014年底宣布中止此案，茂德機構2018年7月間砸下130億買下這塊土地並向市府遞件申請「工變住商」案。

隨著侯友宜推出都更三箭下，茂德案歡喜中箭，成了都更三箭中首件符合一箭及二箭優惠的容積獎勵個案。據了解，全案已通過都委會的小組審查，明天就會送都委會大會，預估可順利過關。

根據都更三箭中的第一箭是新北35個捷運站及火車站出入口一定範圍內建築，在一定條件下提供公益性設施，可申請最高50%增額容積；二箭優惠是臨20公尺以上主要幹道旁都更案在捐贈公益性設施，可申請最高基準容積加給20%。預估約可受惠增加 2萬坪的樓地板面積。

新北市城鄉局指出，全案面積共5.69公頃，需依都計法規回饋2.7公頃土地，其中包括闢建公園､道路等公設及新建機關建築物。此案依法回饋的建物將提供作為第2行政中心大樓使用。

城鄉局表示，回饋的大樓基地近3000坪，樓地板面積達1萬9500坪（不含地下停車空間）。目前仍未進行建築設計，但依容積率及建蔽率初估，行政大樓約可興建18到20樓高，待全案完成開發後，市府將再檢討哪些府內及府外機關進駐，期盼落實為民服務及提高行政效率等目標。

都更侯友宜

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