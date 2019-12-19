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北市選情升溫 韓國瑜12月至少3場造勢

2019-12-19 19:21聯合報 記者楊正海／即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜。圖／取自udn TV
國民黨總統候選人韓國瑜。圖／取自udn TV
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國民黨總統候選人韓國瑜明年1月預計要在北市凱道舉辦大造勢，時間決定在1月9日，也就是選前兩天在凱道舉辦造勢，盼能集中支持者，重現6月1日凱道大造勢60萬人規模。

另外，市黨部主委黃呂錦茹指出，國民黨立委近日會各選區串連，進行聯合掃街。另外韓國瑜22日周日也將到台北市選情較激烈的地區，與立委候選人孫大千、汪志冰、林郁方同框，另也會在12月底前，與北市8立委進行聯合造勢，共同拉抬選情。

韓國瑜北市國民黨

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