落葉搭配聖誕紅 汐止文化步道有新貌

汐止文化里櫻花步道，白天有聖誕紅點綴，晚上燈亮更有過節的氣氛。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 再過幾天就是聖誕節，汐止康誥坑溪步道每天都有許多人散步休閒，為了迎接聖誕節，在文化里櫻花步道，除了白天有聖誕紅點綴，晚上燈亮，更有過節的氣氛。市議員張錦豪及里長余寶聰也邀請大家可以多來這裡走走，欣賞生態美景。

文化里長余寶聰說，我站的這裡也是汐止很有名的文化里櫻花步道，聖誕節快到了我就做一些美化，裝飾一些小棵的聖誕紅，前年我裝比較大株的盆栽放在地下，有時候風很大吹的東倒西歪，那今年就想說乾脆用兩盆小的在電線桿，所以我們目前看到的幾乎每一支路燈桿都要綁兩盆小的聖誕紅，點綴一下看起來很漂亮。

市議員張錦豪表示，汐止康誥坑溪是一個生態很好的溪流，每年一二月就是櫻花盛開的時候，那我們也有跟區公所建議辦賞櫻或是夜櫻的活動，會做一些夜間的投射，未來可以看到白天晚上在康誥坑溪沿岸的步道都有不同的情境，也邀請大家可以多來這裡走走，欣賞生態美景。

余寶聰指出，今年比較不一樣，本來我有裝飾一些聖誕燈，那因為每天櫻花在開的時候，有遊客跟我們反應那個電線晚上很漂亮，但是白天照相不好看，所以，今年聖誕燈就把他挪到活動中心前的橋上，晚上照起來超漂亮的，有人就在說今年又跟往年不一樣了。

文化里櫻花季大約會在2019年的元月25日會陸續登場，這段時間雖然櫻花還沒開，但是落葉色配合聖誕紅，在我們櫻花步道看起來也很美麗，歡迎大家來我們這邊休閒散步。