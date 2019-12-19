親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台股大跌逾百點 這幾檔逆勢飆上天價

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

落葉搭配聖誕紅 汐止文化步道有新貌

2019-12-19 18:53觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止文化里櫻花步道，白天有聖誕紅點綴，晚上燈亮更有過節的氣氛。 圖／觀天下有線電...
汐止文化里櫻花步道，白天有聖誕紅點綴，晚上燈亮更有過節的氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
分享
再過幾天就是聖誕節汐止康誥坑溪步道每天都有許多人散步休閒，為了迎接聖誕節，在文化里櫻花步道，除了白天有聖誕紅點綴，晚上燈亮，更有過節的氣氛。市議員張錦豪及里長余寶聰也邀請大家可以多來這裡走走，欣賞生態美景。

文化里長余寶聰說，我站的這裡也是汐止很有名的文化里櫻花步道，聖誕節快到了我就做一些美化，裝飾一些小棵的聖誕紅，前年我裝比較大株的盆栽放在地下，有時候風很大吹的東倒西歪，那今年就想說乾脆用兩盆小的在電線桿，所以我們目前看到的幾乎每一支路燈桿都要綁兩盆小的聖誕紅，點綴一下看起來很漂亮。

市議員張錦豪表示，汐止康誥坑溪是一個生態很好的溪流，每年一二月就是櫻花盛開的時候，那我們也有跟區公所建議辦賞櫻或是夜櫻的活動，會做一些夜間的投射，未來可以看到白天晚上在康誥坑溪沿岸的步道都有不同的情境，也邀請大家可以多來這裡走走，欣賞生態美景。

余寶聰指出，今年比較不一樣，本來我有裝飾一些聖誕燈，那因為每天櫻花在開的時候，有遊客跟我們反應那個電線晚上很漂亮，但是白天照相不好看，所以，今年聖誕燈就把他挪到活動中心前的橋上，晚上照起來超漂亮的，有人就在說今年又跟往年不一樣了。

文化里櫻花季大約會在2019年的元月25日會陸續登場，這段時間雖然櫻花還沒開，但是落葉色配合聖誕紅，在我們櫻花步道看起來也很美麗，歡迎大家來我們這邊休閒散步。

櫻花季汐止聖誕節

延伸閱讀

萬里龜吼漁港無ATM 民怨領錢要開車

賴清德再度輔選賴品妤 掃街盼民眾支持3號蔡賴...

看好多地點 汐止長安橋YouBike終啟用

萬里雙興里打造賞花道 種6450顆杜鵑花

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

僅六名學生柑林國小 慶聖誕邀鄉親賞才藝

2019-12-19 18:53

空瓶化身燈飾 淡水幸福里聖誕節很環保

2019-12-19 18:52

汐止冬茶品質好 搭新裝推廣文山包種茶

2019-12-19 18:52

陶板意象超寫實 金山磺港漁村新亮點

2019-12-19 18:51

火場救出輪椅長輩 他決定捐復康巴士

2019-12-19 18:13

真的給釣竿！ 街友自釣蝦、烤蝦吃

2019-12-19 17:31

「石頭湯計畫」照護率偏低 北市府擴大辦理受阻

2019-12-19 17:30

板橋文化路公車專用道啟用疑慮 交通局長釋疑

2019-12-19 16:01

新北藝文中心「演奏廳」明年開放 原青率先直播傳唱

2019-12-19 14:23

新北汐止保長坑溪轉藍 環保局查汙染源將開罰

2019-12-19 13:41

解決三鶯尖峰低水壓 板新給水廠擴建清水池今動工典禮

2019-12-19 13:02

北社盟體檢柯市府 50項社福議題4成毫無改變

2019-12-19 11:58

新北送禮好伴手 包種茶、碧螺春細麵入選農業百大精品

2019-12-19 07:22

日總督府當總統府 柯文哲：歷史錯亂 若當總統就遷府

2019-12-18 23:52

新北表演中心規畫 侯友宜：融入親子科技

2019-12-18 23:48

中角灣國際衝浪基地 周日啟用

2019-12-18 23:45

南門年菜採購月開跑 推新菜色祭優惠

2019-12-18 23:34

北市今年第7個／樟新水岸社宅開工 111年完工

2019-12-18 23:30

北市公告地價明年漲1.34% 101蟬聯地王

2019-12-18 23:14

石門志工歲末感恩 聚會熱鬧又溫馨

2019-12-18 19:59

新店忠誠里耶誕燈海 閃耀圳道沿岸

2019-12-18 19:59

汐止內溝溪邊坡坍 就地取材做蛇籠鞏固

2019-12-18 19:58

平溪冬至搓湯圓 阿公、嬤參與推廣性平

2019-12-18 19:57

民眾驚呼連連 瑞芳警防搶演練好逼真

2019-12-18 19:57

注意！板橋中正陸橋20日拆除 中正路道路雙向封閉

2019-12-18 16:40

北海岸9處特色景點25日起浪漫點燈 夜晚亮起來

2019-12-18 16:36

冬季來賞芒花 感受不一樣的米白色浪漫

2019-12-18 15:52

中角國際衝浪基地落成 燈塔遊客中心兼海巡哨所成亮點

2019-12-18 15:38

刈包吉愛心宴完結篇！初一前3天席開500桌

2019-12-18 15:27

穿越環狀線連接汙水管線 中和明年全面完成接管

2019-12-18 15:26

淡蘭古道人潮不斷 導覽員、服務據點將進駐北路

2019-12-18 15:16

融入親子科技元素 侯友宜：特專三和文化部方向訂妥

2019-12-18 13:19
看更多

熱門文章

遠東全家福 宜蘭羅東年終出清特賣優惠

2019-12-18 21:53

注意！舊南迴公路明年元旦實施區間測速 速限40公里

2019-12-19 10:05

超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

2019-12-19 08:47

桃園藝文園區辦萬人游泳嗎？網友PO照引熱議...

2019-12-19 12:39

影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客視角大不同

2019-12-18 16:59

季節限定秘境！南投茅埔坑壯麗溪谷藏身荒廢公路

2019-12-19 12:28

阿塱壹古道創上億商機 旭海人卻有「吃鍋邊肉」慨嘆

2019-12-19 11:55

影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭籌

2019-12-18 19:39

改善竹科周邊交通 科管局補助4億拓寬科環路

2019-12-19 14:32

苗栗與台中跨縣市協商 台61線房裡交流道改善計畫

2019-12-19 09:34

影／掃地機器人離家出走 民眾PO文協尋終於平安返家

2019-12-19 17:09

新店忠誠里耶誕燈海 閃耀圳道沿岸

2019-12-18 19:59

影／田間冒出的最高耶誕樹 在宜蘭三星誕生了

2019-12-19 11:01

溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理師

2019-12-19 16:52

台72線伸縮縫換裝暫停 等草莓季結束後復工

2019-12-19 14:23

道路挖不停？道路管線挖掘違規苗栗縣今年裁罰26件

2019-12-18 20:53

重大外傷照護評鑑過關 大千成苗栗首家重度急救醫院

2019-12-19 15:50

竹市香山濕地生態公園動工 明年可散步賞蟹遛小孩

2019-12-19 14:33

3天席開500桌 刈包吉愛心宴明年最後一次

2019-12-18 23:46

民進黨嘉縣黨部主委林沐惠辭職 大林鎮代張伊芊代理

2019-12-19 16:09

台南大坑休閒農場喜迎第四代 阿公打造童話城堡大禮

2019-12-19 09:37

「透紅佳人」在這裡！這位農會總幹事把蓮霧穿在身上了

2019-12-18 19:31

新北樹林、貢寮賞芒花 徜徉浪漫冬日

2019-12-18 23:52

竹市動物園開幕 三鐵一接駁迎遊客

2019-12-18 23:11

影／羅東有跨年嗎？女鎮長給答案：就在夜市旁！

2019-12-19 12:42

疑受台糖噴灑除草劑影響 6.66公頃鳳梨田難開花

2019-12-18 19:29

基隆新任教育處長林祝里布達 林右昌：中央地方經驗豐

2019-12-19 16:52

冬至祭祖前的大禮 陳玉珍幫陽翟陳氏要回管制區祖墳

2019-12-19 17:13

日總督府當總統府 柯文哲：歷史錯亂 若當總統就遷府

2019-12-18 23:52

新北送禮好伴手 包種茶、碧螺春細麵入選農業百大精品

2019-12-19 07:22

冬至遊台南山上暖心 600份「明德黃金雞湯」免費送

2019-12-19 13:03

高捷月台下架Wecare大遊行影片？高捷：委外廣告商決定

2019-12-18 19:22

連任就職5周年民調 林右昌滿意度逼近八成再創新高

2019-12-19 17:31

相約到理容院跨年？台南造夢讓跨年「處處開花」

2019-12-18 20:22

整年挖路成「苗栗國日常」 民眾氣炸

2019-12-18 23:12

連任就職周年 林明溱預告南投重大政策

2019-12-19 00:10

已逝父親是共同作者 他完成「新化的老行業與老店家」

2019-12-19 16:26

桃園龍潭菱潭街「甜蜜的愛」甜筒耶誕樹吸睛

2019-12-18 23:09

蘇花改通車在即 客運轉運站預計明年8、9月完工

2019-12-19 16:49

枋寮北上普悠瑪 一周內搶無票

2019-12-18 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top