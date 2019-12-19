空瓶化身燈飾 淡水幸福里聖誕節很環保

淡水區幸福里長李佳倩運用廢棄的玻璃空瓶，將外觀製作蝶谷巴特造形，裡頭則是發亮的LED燈，美化社區環境，可說是一舉數得。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區幸福里長李佳倩運用廢棄的玻璃空瓶，將外觀製作蝶谷巴特造形，裡頭則是發亮的LED燈，透過里內居民參與課程製作30多支的瓶裝燈飾，變身成為非常環保又節能的LED聖誕燈飾，還能夠幫助美化社區環境，可說是一舉數得。

聖誕節要到了，在許多公共空間可以看到不少聖誕燈飾，但來到了淡水區幸福里社區，可以看到在里集會所的門口，掛著許多瓶瓶罐罐，正在發散出繽紛色彩的光芒，其實這是幸福里長李佳倩的巧思。

里長李佳倩說，一開始是里內有兩個課程包括製作蝶谷巴特包，還有LED燈，最後將這兩種結合，運用廢棄的玻璃空瓶，將外觀製作蝶谷巴特造形，裡頭則是發亮的LED燈，相當美麗。

幸福里長李佳倩指出，製作成蝶谷巴特燈飾，不僅是用節能的LED燈，而且去蒐集廢棄不用的玻璃瓶，一開始製作30多支的瓶裝燈飾，許多學員都能夠將成品放在家中當作擺飾，非常美麗，而且後來也將這些燈飾多作幾隻，放在公共空間，當作聖誕節的燈飾，營造非常美麗而且又環保的聖誕氣氛。

幸福里長李佳倩透過里內居民參與課程，不只是學習到如何製作許多手工藝品，又可以將家中不用的廢棄玻璃瓶，變身成為非常環保又節能的LED燈飾，還能夠幫助營造社區環境，可說是一舉數得，而未來里長更打算與里民合作，做出更多環保再利用的美麗燈飾，來一起迎接聖誕節過新年。