汐止冬茶品質好 搭新裝推廣文山包種茶

汐止區公所舉辦冬季優良茶葉頒獎典禮，奪得特等獎的茶王是由賴添福，今年推出了全新包裝，希望帶來新氣象。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區公所今(19)日舉辦冬季優良茶葉頒獎典禮，包括市議員、農會理事長都來參加，這次奪得特等獎的茶王是由賴添福獲得，而今年比較特別的是推出了全新包裝，希望為文山包種茶，帶來新氣象。

冬季優良茶葉頒獎典禮，在區公所四樓展開，包括茶農、農會及市議員白珮茹、市議員周雅玲服務處都蒞臨參加，經過嚴格評審，今年冬茶特等獎是由賴添福獲得。

賴添福說，我們做好幾代了，從我阿公、爸爸就一直做，再由我接手，我阿公大概民國3、40年就開始種茶，大概民國50年就拿過特等獎牌了，這次拿到特等獎很開心，雖然，種茶很辛苦但這次得獎覺得是辛苦的代價。

市議員周雅玲服務處主任林三吉指出，文山包種茶這幾年在新北市政府大力的推廣、還有汐止區農會的協助，我們品質非常優良，希望這個成就成果繼續再推廣，讓民眾都能品嚐好茶。

市議員白珮茹表示，種茶跟製茶都是一個很辛苦的過程，茶農們都很辛苦種茶，今天汐止的文山包種茶改了新包裝，也結合了地方的特色，因為，包種茶是北部特有的茶種，在雲霧繚繞的山中才能產出特有的文山茶清香，今天很高興來參加頒獎典禮，也恭禧獲獎的茶農，那茶農每次參加比較一去就是兩天，沒什麼睡，就是堅持把最好的茶來參加比賽，也做出最獨特風味的文山茶，希望民眾也能把文山茶推廣出去，推薦給好朋友，讓茶農能有比較好的收入，文山茶也能代代相傳。

汐止區長陳健民說，今天很開心在嚴格的評審之下，評出了我們的特等獎、頭等獎、二等獎、參等獎及優等獎，那我們今年最大的特色就是重新調整了包裝，希望透過新的包裝帶來新氣象，那也很開心農友們這幾年在技術上、品質上都一直在精進，為汐止提供更好的茶葉，希望未來有更多的青農來投入，延續整個汐止文山包種茶的發展。