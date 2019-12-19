「石頭湯計畫」照護率偏低 北市府擴大辦理受阻

台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金，大力宣傳老人石頭湯計畫，服務重度失能長者，明年將增加據點人力，從據點從12處增加為29處，並增加人力，預算從3400多萬增加為5500多萬，但下午在民政委員會審議時，議員認為過去一年該計畫受照顧老人僅1081人，整個計畫照護率不足，比例偏低，決議仍維持3400多萬預算，不過有議員持不同意見，此案仍可在大會討論。

對於照護率，李慶元指出，以文山區的石頭湯為例，108年僅服務76案，文山一個區就要花282萬，一人一年平均支付3.7萬元，一個月平均僅服務6.3人。但社會局認為，這是個案數， 到據點活動有4000多人。

王浩認為，石頭湯共有社會局、衛生局等局處共同辦理，但北市有健康中心、社福中心和老人服務中心，但很多個案都是由里幹事發掘，為何要增加人力、預算。應曉薇也批評，柯文哲當年砍掉重陽敬老禮金，大力宣傳老人石頭湯計畫，但執行至今，成交不彰。

衛生局表示，因明年據點將從17個增加為29個，有實體據點，也有個管師進駐。社會局長陳雪慧指出，雖然只有1081人受照顧，但均屬複雜個案，需要投入人力長期照顧。