板橋文化路公車專用道啟用疑慮 交通局長釋疑

新北市板橋區文化路公車專用道前天啟用。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

新北市板橋區文化路公車專用道前天啟用，實施3天來，新北市交通局表示，初步觀察確有提升行車安全與效益，但初期駕駛人因不熟悉和習慣改變，對公車專用道存有疑慮，今交通局長鍾鳴時親自釋疑，包括民權路右轉機慢車與公車交織爭道及建議公車專用道應規畫於中間等問題。

板橋區文化路於民權路至漢生東路段，因都市計畫道路寬度不同，路型變化造成汽機車與公車行車動線交錯，車速加快，影響行車安全，近5年計發生了12件公車與機車事故，其中有1件死亡車禍。

交通局在文化路往台北市方向、民權路至新站路段餘裕空間，規畫外側2線的公車專用道，達到車輛「分流」與路線「直捷」目的。

交通局長鍾鳴時表示，為避免文化路往台北方向車輛及民權路右轉文化路車輛交織，設置專用號誌分流管制；公車專用道號誌部分，沿線路口號誌將持續觀察、調整。

至於文化路公車專用道規畫於路側，主要是根據統計，文化路尖鋒時段機車流量為1200輛次，其中有1/5機車行駛外側車道，4/5則行駛於內側車道，所以利用文化路（往台北）、民權路至新站路段餘裕空間，以分隔島和車道調整規畫「外側2線」的公車專用道。